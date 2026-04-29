사진=SBS '동상이몽2'

사진=SBS '동상이몽2'

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'동상이몽2' 허안나가 세상을 먼저 떠난 친언니 이야기와 유산의 아픔까지 고백했다.28일 방송된 SBS '동상이몽 시즌2 – 너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에는 양상국이 스페셜 MC로 출격한 가운데 허안나♥오경주 부부가 무속인을 찾아갔다.이날 허안나-오경주 부부는 디즈니+ '운명전쟁49' 1위 무당 윤대만 신당을 방문했다.허안나는 연이어 개인사를 맞히는 점사에 깜작 놀라워했다. 윤대만은 "안나 씨 3~4년 전부터 삼재가 들어왔었다. 사람 간에 문제가 생겨서, 안 좋은 사람들 나가고 물갈이가 되는 형국이었다. 안 되는 일이 좀 많았다"고 말해 소름 돋게 했다.허안나는 2026년 1월 MBC 새 예능 '나도 신나'에 출연할 예정이었지만 박나래 갑질 논란 여파로 제작이 무산되며, 실직 상태였음을 고백한 바 있다.또 윤대만은 2020년 세상을 떠난 허안나의 친언니 이야기를 꺼내며 "언니가 마음이 좀 아팠는데, 왜 언니한테 T처럼 얘기했어?"라고 날카롭게 지적해 허안나를 오열하게 했다.허안나가 "할머니 말을 듣고 화장한 유골을 산이나 강에 뿌렸다"고 밝히자, 윤대만은 "언니가 무주고혼(의지할 곳 없이 떠도는 외로운 영혼)이 된 형국이다. 그래도 안나 씨가 잘 되길 바라고 있다. 절에 위패라도 해서 모시라"고 조언했다.현재 배우 활동을 위해 프로필을 돌리고 있지만, 연락이 오지 않는다는 허안나의 고민에, 윤대만은 "9월에 드라마 쪽으로 손길이 잡힌다"면서도 "연기할 때 이미지 변화를 많이 하려 하지 마라. 갑자기 비련의 여주인공 하겠냐"고 현실적인 충고를 건넸다.한편, 허안나는 "자연임신 됐었는데, 아기가 떠났다"고 유산 사실을 고백했다. 윤대만은 "아이가 있다. 내년 1월 좋다. 쌍둥이 기운이 있다"며 응원했다. 허안나가 남편의 바람기를 걱정하자, 윤대만은 "안나 씨가 유혹에 더 약하다"면서 "일이 잘 풀리기 위해서는 집안 물건을 정리하라"고 이야기했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr