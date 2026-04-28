사진=아이유 유튜브

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배우 아이유가 변우석과의 왈츠 장면 연습 중 고충을 털어놨다.28일 아이유 공식 유튜브 채널 '이지금'에는 '나 희주쓰 왈츠 장원 출신인디 ㅣ21세기 대군부인 비하인드' 영상이 공개됐다.이날 아이유는 배우 변우석과 왈츠 장면을 연습했다. 아이유는 머리 방향을 헷갈리며 웃음을 자아냈고, 변우석은 "아니 반대로"라며 머리 방향을 직접 잡아주고는 "방향성은 맞았어"며 다정한 모습을 보였다.반복되는 연습 속에서 아이유는 "아휴 힘들다"라고 토로하면서도 "이 중에서 내가 제일 잘 한다"고 자신감을 내비쳤다. 또 카메라를 통해 자신의 모습을 확인한 그는 "꼴은 말이 아니지만, 귀여운 맛이 있다"고 드디어 주제 파악해 웃음을 안겼다.아이유는 야외 촬영 전 변우석과 왈츠 연습을 하면서 결국 "이 씬 못하겠다", "이 씬 쉽지 않은데"라고 솔직하게 털어놔 현장을 웃음바다로 만들었다.해당 왈츠 장면은 대부분 애드리브로 완성된 것으로 알려졌다. 아이유는 변우석과 눈만 마주쳐도 미소를 보였고, 집중한 탓에 입을 삐쭉 내밀어 오리 입을 만들기도 했다. 이를 발견한 변우석은 "입술 뭐야?"라며 폭소하며 케미를 발산했다.또 아이유는 교통사고 장면 촬영 중 아역 배우를 직접 지도하는 모습으로 눈길을 끌었다. 그는 "혹시 이렇게 할 수 있어? 엄마가 혼내서 울 때"라며 직접 울음 연기를 시범 보였고 "이렇게 헐떡헐떡 할 수 있어?"라고 구체적으로 설명했다. 아역 배우가 이를 따라 하자 "그렇지 그거야 그거"라며 세심하게 지도했다.한편, 아이유와 변우석이 출연하는 MBC 드라마 '21세기 대군부인'은 매주 금요일과 토요일 오후 9시 50분에 방송된다. 공개 전부터 화제성 1위를 달성했고, 최근 방송한 6화는 11.2%로 자체 최고 시청률을 기록했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr