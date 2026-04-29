김신영, 송은이가 불화설에 대해 말했다./사진제공=KBS

김신영, 송은이가 불화설에 대해 말했다./사진제공=KBS

4년 만에 공식 재회한 송은이와 김신영이 불화설에 대해 허심탄회한 심경을 고백한다.오는 30일 방송되는 KBS2 예능 ‘옥탑방의 문제아들(이하 ‘옥문아’) 312회에서는 요요로 제철을 맞이한 돌아온 탕아 김신영이 출연해 천생 개그우먼다운 예능감과 입담을 뽐낸다.이와 함께 4년 만에 공식 석상에 함께 자리하는 송은이와 김신영의 재회가 관심을 집중시킨다. 개그우먼 선후배이자 걸그룹 '셀럽파이브' 활동을 함께하며 각별한 우애를 뽐냈던 송은이와 김신영은 2022년 김신영이 전 소속사이자 송은이가 운영하고 있는 연예기획사와의 전속계약을 종료하며 불화설에 휩싸인 바 있다. 이에 지난 4년 동안 두 사람에게 무슨 일이 있었던 것인지 관심이 쏠린 상황.이날 김신영은 "나 역시 불화설에 대해 많이 들었다. 제일 황당했던 게 보통 여자들끼리 불화설이 나면 '머리 뜯고 싸웠다'라는 이야기가 나오지 않나. 그런데 우리는 '주먹다짐을 했다'는 소문이 돌더라"라고 억울함을 호소하면서 "그런 소문들이 속상하긴 하지만 괜한 오해가 있을까 봐 쉽사리 변명을 못했다"라고 운을 뗀다. 이와 함께 김신영은 '불화설'의 단초가 된 재계약 고사 이유와 협상 테이블에서 있었던 일들을 허심탄회하게 밝힌다.송은이는 당시의 심경을 솔직하게 꺼내놔 눈길을 끈다. 그는 "(신영이가 재계약을 안 한다고 했을 때) 서운한 마음보다 조금 슬픈 마음은 들었던 것 같다. 가족처럼 연대하고 있던 관계였는데 '앞으로 어떡하지?'하는 혼란스러움이 있었던 것도 사실"이라며 김신영을 향해 못다 했던 말들을 담담히 전해 주변 모두의 콧잔등을 시큰하게 했다는 후문이다.송은이와 김신영은 추억의 걸그룹 '셀럽파이브'의 거취를 표명해 모두를 깜짝 놀라게 하는가 하면, 김신영의 송은이 소속사 재입사 가능성까지 점쳐보는 등 가감 없는 회포 풀이의 장을 갖는다고 해 기대를 모은다.‘옥탑방의 문제아들’은 매주 목요일 오후 8시 30분 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr