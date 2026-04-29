‘가슴 성형 1000만원’ 이소라, 피부과 VIP네…이중턱 붓기 깜짝
돌싱글즈’ 이소라가 피부 시술을 받았다.

최근 이소라는 이중턱을 없애기 위해 시시술을 받은 모습을 공개했다. 이소라는 약물 붓기로 인해 투턱이 된 모습. 테이프를 붙이고 다운타임을 거치고 있다.

앞서 이소라는 가슴, 코 등 성형 수술 사실을 여러 차례 밝힌 바 있으며, 성형한 곳 중 1000만원을 들인 '가슴'에 가장 만족도가 높다고 밝히기도 했다.
‘가슴 성형 1000만원’ 이소라, 피부과 VIP네…이중턱 붓기 깜짝
‘가슴 성형 1000만원’ 이소라, 피부과 VIP네…이중턱 붓기 깜짝
한편 이소라는 2022년 MBN '돌싱글즈3'에 출연했고, 당시 출연자인 최동환과 최종 커플이 돼 실제 연인으로 발전했다.

류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr

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