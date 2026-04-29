‘가슴 성형 1000만원’ 이소라, 피부과 VIP네…이중턱 붓기 깜짝

돌싱글즈’ 이소라가 피부 시술을 받았다.최근 이소라는 이중턱을 없애기 위해 시시술을 받은 모습을 공개했다. 이소라는 약물 붓기로 인해 투턱이 된 모습. 테이프를 붙이고 다운타임을 거치고 있다.앞서 이소라는 가슴, 코 등 성형 수술 사실을 여러 차례 밝힌 바 있으며, 성형한 곳 중 1000만원을 들인 '가슴'에 가장 만족도가 높다고 밝히기도 했다.한편 이소라는 2022년 MBN '돌싱글즈3'에 출연했고, 당시 출연자인 최동환과 최종 커플이 돼 실제 연인으로 발전했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr