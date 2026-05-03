김명엽 PD가 '최우수산'에 실제 '2025 MBC 방송연예대상' 후보였던 하하가 아닌 허경환이 출연자로 발탁된 배경을 설명했다./사진제공=MBC

김명엽 PD가 '최우수산'에 실제 '2025 MBC 방송연예대상' 후보였던 하하가 아닌 허경환이 출연자로 발탁된 배경을 설명했다./사진제공=MBC

김명엽 PD가 '최우수산'에 실제 '2025 MBC 방송연예대상' 후보였던 하하가 아닌 허경환이 출연자로 발탁된 배경을 설명했다./사진제공=MBC

김명엽 PD가 '최우수산'에 실제 '2025 MBC 방송연예대상' 후보였던 하하가 아닌 허경환이 출연자로 발탁된 배경을 설명했다.지난달 28일 오후 서울 마포구 상암 MBC 골든마우스홀에서는 '최우수산(山)' 제작발표회가 열렸다. 현장에는 유세윤, 장동민, 허경환, 붐, 양세형, 김명엽 PD가 참석했다.'최우수산'은 산속에서 펼쳐지는 미션을 수행하며 도토리를 쟁취하고, 정상을 향해 경쟁하는 국내 최초 산(山)중 버라이어티 MBC 예능 프로그램이다. '2025 MBC 방송연예대상' 남자 최우수상 수상자인 유세윤과 일명 '패배자들'로 불리는 장동민, 붐, 양세형, 허경환까지 베테랑 코미디언들의 조합으로 관심을 키운다.이날 행사에서는 실제 최우수상 수상자였던 하하가 아닌 허경환이 섭외된 배경에 대한 질문이 나왔다. 이에 장동민은 "허경환이 들어온 게 다들 불만이시죠? 이게 납득이 안 되는 거야, 아무리 설명해도"라고 농담을 건네며 웃음을 자아냈다. 이어 "좀 논란이 됐다"고 덧붙였다.김 PD는 "원래 '태어난 김에 세계일주'를 보면 덱스 같은 역할이 필요하다. 허경환 씨가 잘생기고 멋있다. 굳이 따지면 저희 프로그램의 덱스 롤이지 않을까"라고 설명했다.기획 과정에 관해 김 PD는 "유세윤 님의 '패배자' 해프닝에서 출발한 기획이었다. 처음부터 산에 갈 생각은 없었다. 이 프로그램을 만들면서 보니 멤버들이 거의 100년에 가까운 경력을 가진 베테랑 예능인들이더라. 그래서 안 해본 게 무엇일지 찾다 보니 회의를 오래 했고, 이야기가 점점 산으로 가다가 결국 실제로 산에 가게 됐다"고 전했다.이어 "막상 산에 가보니 나쁘지 않아서 해볼 만하겠다고 판단했고, 그렇게 시작하게 됐다"고 덧붙였다. 김 PD는 하하가 출연하지 않는 이유를 묻는 말에 김 "하하 형님도 함께하길 원했지만, '런닝맨'이 같은 시간대에 방송되는 상황이라 출연이 어려웠다"고 설명했다.'최우수산'은 5월 3일 오후 6시 MBC에서 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr