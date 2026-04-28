82MAJOR 윤예찬 / 사진 제공=그레이트엠엔터테인먼트

82MAJOR 조성일 / 사진 제공=그레이트엠엔터테인먼트

82MAJOR 박석준 / 사진 제공=그레이트엠엔터테인먼트

그룹 82메이저가 이들만의 차별점으로 비주얼과 음악적 색깔을 꼽았다.82메이저(82MAJOR, 남성모·박석준·윤예찬·조성일·황성빈·김도균)는 28일 서울 서대문구 예스24 원더로크홀에서 미니 5집 'FEELM'(필름) 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열었다.이날 82메이저만의 차별점이 무엇인지 묻는 말에 예찬은 "비주얼도 좋고 멤버 전원 키도 큰 게 차별점이다"이라고 능청스럽게 답해 웃음을 자아냈다. 이어 "멤버들이 가사만 쓰는 게 아니다. 탑라인도 쓰고 비트도 찍는다"며 음악적 역량 역시 강조했다. 박석준도 "우리만의 음악을 하는 걸 좋아한다. 곡 작업에 진심이다. 수록곡에도 대부분 작사 작곡에 참여하며 몰두하고 있다"고 말했다.조성일은 "막내 빼고는 모두 동갑이다. 막내도 다른 멤버들과 나이 차이가 크게 나지 않고, 힘이 세서 형들을 확 잡는다. 우리끼리 사이가 정말 좋다. 협동심이나 팀워크가 좋은데 곡 작업을 할 때도 이런 부분이 많이 묻어난다. 누가 아이디어를 냈을 때 확실하고 과감하게 피드백을 줄 수 있는 분위기다. 그렇게 하면서 좋은 음악이 나온다"고 말했다.'FEELM'은 지난해 10월 발표한 미니 4집 'Trophy'(트로피) 이후 약 6개월 만에 내놓는 앨범이다. 멤버 전원이 작사·작곡·편곡 등 앨범 전반에 참여했다. 이 가운데 타이틀곡 'Sign'(사인)은 몽환적인 멜로디와 절제된 비트가 특징이다. 감정의 교환과 가까워지는 두 사람의 모습을 '너와 나 사이에 통하는 신호'라는 가사로 풀어냈으며, 중독성 있는 훅이 돋보인다.82메이저의 미니 5집 'FEELM'은 이날 오후 6시 각종 음원 사이트에서 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr