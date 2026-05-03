'라디오스타'에 이어 새 예능 '최우수산'을 연출한 김명엽 PD가 프로그램의 관전 포인트를 짚었다./사진제공=MBC

'라디오스타'에 이어 새 예능 '최우수산'을 연출한 김명엽 PD가 프로그램의 관전 포인트를 짚었다./사진제공=MBC

'라디오스타'에 이어 새 예능 '최우수산'을 연출한 김명엽 PD가 프로그램의 관전 포인트를 짚었다./사진제공=MBC

'라디오스타'에 이어 새 예능 '최우수산'을 연출한 김명엽 PD가 프로그램의 관전 포인트를 짚었다.지난달 28일 오후 서울 마포구 상암 MBC 골든마우스홀에서는 '최우수산(山)' 제작발표회가 진행됐다. 현장에는 유세윤, 장동민, 허경환, 붐, 양세형, 김명엽 PD가 참석했다.MBC '최우수산'은 산속에서 펼쳐지는 미션을 수행하며 도토리를 쟁취하고, 정상을 향해 경쟁하는 국내 최초 산(山)중 버라이어티 MBC 예능 프로그램이다. '2025 MBC 방송연예대상' 남자 최우수상 수상자인 유세윤과 일명 '패배자들'로 불리는 장동민, 붐, 양세형, 허경환까지 베테랑 코미디언들의 조합으로 이목을 끈다.김명엽 PD는 "프로그램을 만들 때 가장 중요하게 생각했던 건, 진짜 시청자 입장에서 어떤 게 재미있을까라는 포인트였다. 나도 시청자라고 생각하면 TV에서 연예인분들이 개고생할 때가 제일 재밌더라"라고 말했다. 이어 "이번에는 예능에서 거의 다뤄본 적 없는 우리나라 대표 산인 지리산 백무동 코스를 거쳐 천왕봉까지 오르는 해발 1915m 도전에 나선다. 예능이지만 오락성뿐 아니라 진정성과 개고생까지 모두 담은 프로그램이니 재미있게 봐주셨으면 좋겠다"고 덧붙였다.여러 예능에 출연해온 장동민은 '최우수산'의 차별점에 대해 "지금도 고생하는 프로그램을 하고 있지만, 나는 특히 그런 쪽을 많이 해온 것 같다. 다른 프로그램들이 고생 자체에 초점을 맞췄다면, 이번 '최우수산'은 고생 끝에 낙이 온다는 걸 느끼게 해준다. 정상에 올랐을 때 지금까지 느끼지 못했던 걸 경험할 수 있다. 시청자들에게도 그걸 전달하려고 제작진 모두 노력하고 있다. 즐거움은 기본이고, '대한민국에 이런 곳이 있었어?'라는 생각이 들게 하고 싶었다. 고생 끝에 남는 게 있다는 점이 차별성"이라고 설명했다.김 PD는 "내가 '라디오스타'를 오래 하면서 배우, 가수 등 수백 명의 연예인을 만났는데, 예능의 핵심은 결국 웃음이라고 생각한다. 그걸 가장 잘 소화하는 분들이 희극인, 예능인이라고 느꼈다"며 출연진 구성에 대한 만족감을 내비쳤다.이어 "최근 다양한 예능이 많지만, 시청자분들이 편하게 웃으면서 볼 수 있는 예능을 선호하는 것 같다. 나도 그런 프로그램을 만들고 싶었고, 그러다 보니 이런 멤버 구성이 나오게 됐다"고 섭외 배경을 밝혔다.'최우수산'은 5월 3일 오후 6시 MBC에서 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr