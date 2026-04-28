[사진 = 시크릿이엔티]

[사진 = 시크릿이엔티]

[사진 = 시크릿이엔티]

[사진 = 시크릿이엔티]

[사진 = 시크릿이엔티]

배우 김주헌의 새로운 프로필이 공개됐다.28일 소속사 시크릿이엔티는 다채로운 분위기를 담아낸 김주헌의 새 프로필 사진을 선보이며 한층 깊어진 그의 매력을 전했다. 진정성 있는 연기로 웃음과 감동을 동시에 선사해온 김주헌은 이번 프로필에서도 특유의 존재감을 고스란히 드러냈다.공개된 사진 속 김주헌은 절제된 감정선과 깊이 있는 눈빛으로 시선을 사로잡는다. 부드러운 인상 속에서도 단단한 내면이 느껴지는 분위기가 인상적이며, 자연스러운 포즈와 담백한 스타일링만으로도 완성도 높은 결과물을 만들어냈다. 특히 카메라를 응시하는 순간마다 전해지는 묵직한 아우라는 그의 내공을 짐작하게 하며, 온화함과 카리스마를 동시에 아우르는 폭넓은 스펙트럼을 보여준다.또 다른 컷에서는 한층 편안한 무드 속에서 여유로운 매력을 드러내며 이목을 끈다. 꾸미지 않은 듯 자연스러운 표정과 제스처 속에서도 김주헌만의 깊은 감정 표현이 녹아들어 있다. 김주헌은 다양한 결의 분위기로 컷마다 디테일을 살려냈고, 세심한 모니터링을 통해 완성도를 끌어올리며 스태프들의 호평을 이끌어냈다는 후문이다.한편, 김주헌은 연극 무대를 기반으로 탄탄한 연기력을 쌓아왔다. 다수의 무대에서 다져온 깊은 표현력은 브라운관과 스크린, OTT로 확장해 열일 행보를 이어갔다. 그는 드라마 ‘남자친구’, ‘낭만닥터 김사부’, ‘지금, 헤어지는 중입니다’, ‘빅마우스’, ‘세자가 사라졌다’를 비롯해 영화 ‘요정’, ‘보호자’, ‘크로스’ 등 다양한 작품에서 독보적인 존재감을 발산하며 필모그래피를 견고히 다져왔다.이처럼 작품마다 중심을 단단히 잡으며 깊이를 더하는 연기로 꾸준한 신뢰를 쌓아온 김주헌. 그는 tvN 새 드라마 ‘포핸즈’를 차기작으로 확정 짓고, 현재 촬영에 임하고 있다. 도전을 두려워하지 않는 그가 ‘포핸즈’에서 보여줄 새로운 변신은 어떠할지 기대감이 모인다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr