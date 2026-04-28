엔하이픈 'BLOOD SAGA' 멕시코시티 3회차 추가 공연 포스터 / 사진 제공=빌리프랩(하이브)

그룹 엔하이픈(ENHYPEN)이 투어 규모를 확대했다.엔하이픈(정원, 제이, 제이크, 성훈, 선우, 니키)은 28일 글로벌 슈퍼팬 플랫폼 위버스(Weverse)를 통해 'ENHYPEN WORLD TOUR 'BLOOD SAGA' IN MEXICO CITY'의 추가 공연 개최 소식을 전했다.앞서 예고된 7월 11~12일(이하 현지시간)에 이어 7월 14일 멕시코시티 아레나(Arena CDMX)에서 또 한 차례 공연이 확정됐다. 약 2만 석 규모인 이곳에서는 당초 7월 11일 하루만 개최될 예정이었으나 지난주 선예매 오픈 직후 준비된 좌석이 단숨에 동나며 12일 공연이 추가됐다.하이브 뮤직그룹 레이블 빌리프랩은 "엔하이픈이 데뷔 후 처음 방문하는 멕시코임에도 현지 엔진(ENGENE.팬덤명)의 호응이 뜨거워 12일 공연 티켓 또한 빠르게 매진됐다"라며 "팬분들의 기대와 응원에 감사한 마음을 담아 14일 공연을 한 번 더 열게 됐다. 멤버들도 기뻐하고 있다"라고 말했다.엔하이픈의 네 번째 월드투어 'BLOOD SAGA'는 오는 5월 1~3일 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME에서 막을 올린다. 이 공연 역시 3회차 티켓이 매진됐으며, 이들은 내년 3월까지 서울을 포함해 북미·남미·유럽·아시아 지역 총 21개 도시에서 32회 공연을 이어간다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr