배우 박해수가 '허수아비'에서 열연하고 있다. / 사진제공=KT스튜디오지니

28일 방송되는 '허수아비' 4회 스틸컷이 공개됐다. / 사진제공=KT스튜디오지니

'허수아비' 박해수가 연쇄살인사건의 진실을 파헤친다. 한편 '허수아비'는 1화 2.9%, 2화 4.1%, 3화 5.0%의 시청률을 기록하며 좋은 흐름을 이어가고 있다.ENA 월화드라마 '허수아비' 측이 4회 방송을 앞둔 28일 강성 연쇄살인사건으로 긴밀하게 얽힌 형사 강태주(박해수 분), 검사 차시영(이희준 분), 기자 서지원(곽선영 분), 그리고 이들과는 또 다른 이유로 균열을 맞게 되는 이기범(송건희 분)과 강순영(서지혜 분)의 모습이 담긴 스틸컷을 공개했다.지난 방송에는 김미연(김계림 분)의 진술을 통해, 연쇄살인사건의 피해자가 넷이 아닌 다섯이란 사실이 밝혀졌다. 이에 전경호(강정우 분) 폭행 사건으로 수사에서 배제됐던 강태주는 차시영에게 사직서를 담보로 실종자 수색 작업을 요청했고, 3차 사건 피해자 최인숙(민혜수 분)의 시신을 찾아 그의 어머니(목정윤 붐) 품에 안길 수 있었다. 한편 마지막 수사를 끝마친 강태주는 김민지(김환희 분)를 우연히 마주쳤다. "경찰 안 관두면 안 돼요? 그냥 아저씨가 잡아줘요, 범인"이라는 부탁에 아무런 대답도 하지 못했던 그는 싸늘한 주검이 되어 돌아온 김민지의 죽음에 황망함을 감추지 못했다.강성 연쇄살인사건의 여섯 번째 피해자가 발생한 가운데, 이날 공개된 사진은 강태주의 변화와 각성을 짐작게 한다. 경찰을 관두겠다며 떠났던 그가 다시 돌아와 김민지가 그린 허수아비 그림을 물끄러미 바라보고 있다. 6차 사건 당일 화구통을 찾기 위해 잠시 들른 강성문고가 김민지의 마지막 행선지라는 점에서 이목이 쏠린다.그런가 하면 한밤중 수풀 사이를 거침없이 걸어가는 차시영과 단 한 장뿐인 범인 사진을 보고 놀란 서지원의 모습도 궁금증을 유발한다. 강태주와 적과 아군의 경계에 선 차시영의 본심은 무엇인지, 친구 이상의 조력자 서지원은 어떤 활약을 펼칠지 귀추가 주목된다.여기에 전경호와 얽히며 안타까운 이별을 맞은 이기범, 강순영의 비극도 예고됐다. 함께 공개된 사진에서 전경호의 멱살을 잡은 이기범의 분노 가득한 눈빛, 제 몸만큼이나 커다란 짐가방을 들고 야간도주를 감행한 강순영의 두렵고 불안한 표정이 각각 포착돼 긴장감을 자아낸다.제작진은 "오늘(28일) 방송되는 4회에서는 강태주가 차시영에게 손을 내민다. 마침내 두 사람의 아슬한 공조가 시작된 가운데, 서지원이 새롭게 발견한 결정적 단서에 뜻밖의 인물을 향한 의심의 촉이 발동될 것"이라고 밝혔다.'허수아비' 4회는 이날 오후 10시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr