사진=그룹 에스파 카리나 인스타그램

사진=그룹 에스파 카리나 인스타그램

그룹 에스파 카리나가 비현실적인 AI 미모를 자랑했다.카리나는 지난 27일 자신의 개인 인스타그램 계정을 통해 "잘 지내보자"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 올렸다.이날 공개된 사진 속 카리나는 얇은 재질의 소재로 만들어진 베이지 수트를 입고 있다. 몸에 딱 달라붙는 과감한 디자인으로 그의 몸매가 부각돼 보인다. AI로 빚은 듯 깔끔히 정돈된 이목구비와 군살 없는 보디라인이 시선을 끌었다.사진 속 의상은 발매가 예정된 에스파의 정규 2집 'LEMONADE'(레모네이드)의 티저 영상 속 카리나가 입고 나오는 의상이다.한편, 카리나가 속한 그룹 에스파는 오는 5월 29일 정규 2집 'LEMONADE'(레모네이드)를 발매한다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr