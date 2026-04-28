사진=고소영 유튜브

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사진=고소영 유튜브

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배우 고소영이 유튜브 영상 삭제 이유와 루머 고통을 털어놨다.고소영은 28일 자신의 유튜브 채널에 '고소영이 유튜브 모든 영상을 삭제한 이유 (심경고백)'라는 제목의 영상을 게재했다.이날 고소영은 유튜브 한 달간 공백기에 대해 "너무 걱정하면서 지냈다. 이대로 괜찮은가 싶었고 강박증이 생겼다"고 털어놨다.채널명을 변경한 이유에 대해 그는 "오랜 시간 활동을 안 하다 보니 나를 모르는 젊은 친구들이 많을 것 같아서 '바로 그 고소영'이라고 지었는데, '내가 바로 그 고소영이야'라고 뽐내는 느낌이 된 것 같았다"고 토로했다.고소영은 자신을 둘러싼 편견에 대해 "'고소영이라는 사람은 CF만 찍어도 먹고살잖아'라는 말이 제일 속상하다"면서 "사실 나는 어떤 말을 하고 싶었던 사람이다"라고 강조했다. 이어 "연기에 대한 갈증이 있다"고 덧붙였다.과거 활동 당시 겪었던 루머에 대해서도 입을 열었다. 고소영은 "언론에 지쳤던 것 같다. 남자 사람 친구들이 많은데 그걸 짜깁기해서 열애설을 만들고, 가십란에 'K양' 하면 항상 나였다"며 "결혼 전에 애를 낳았다는 루머까지 있었다"고 털어놨다.이어 "1년 내내 광고를 찍고 있었는데 언제 배가 불러서 애를 낳겠냐. 상식적으로 말이 안 된다고 생각해서 무시했는데, 실제로 믿는 사람들이 있었다"고 이야기했다.고소영은 "이 루머를 없애지 않으면 결혼을 못 하겠다는 생각이 들었다. 나중에 태어날 아이들에게도 설명해야 하니까 결국 고소를 했다"며 "치욕스럽다는 느낌이었다"고 고백했다.한편 고소영은 배우 장동건과 2010년 5월 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr