사진=그룹 방탄소년단 진 SNS

사진=그룹 방탄소년단 진 SNS

그룹 방탄소년단 진이 서울 롯데월드에 조성된 메이플 아일랜드를 방문했다.진은 27일 개인 SNS 계정을 통해 현장을 찾은 사진을 게시했다. 체크무늬 재킷과 청바지를 매치한 캐주얼한 차림으로 이목을 모았다. 네티즌들은 진의 멀끔한 미모를 보고 감탄하는 반응을 내놓았다.진은 올해 23주년을 맞이한 게임 메이플스토리와 두 번째 협업을 진행 중이다. 그는 이날 메이플 아일랜드 현장에 배치된 캐릭터들을 살피며 시간을 보냈다. 핑크빈 인형을 안고 기념사진을 촬영하는 등 귀여운 포즈를 취하기도 했다. 진은 10대 어린 시절부터 이 게임을 이용해 온 연예계 대표 마니아로 알려져 있다.2022년 '출근용사 김석진' 프로젝트를 통해 협업한 바 있는 진은 최근 유튜브 등에서 공개된 '출근용사 김석진 리턴즈'로 화제를 이어가고 있다. 진은 당시 공개된 영상에서 게임 관련 아이디어를 제안하며 기획에 참여했다.앞서 지난 22일에는 진이 게임에 직접 접속해 이용자들과 대화하는 '어메이진 핫타임' 행사가 열렸다. 진은 진행을 맡아 이벤트를 이끌었고 당첨자들에게 선물을 전달했다.진이 속한 방탄소년단은 지난 26일과 27일에 이어 29일(한국시간) 미국 플로리다주 탬파 레이먼드 제임스 스타디움에서 월드 투어 'ARIRANG'(아리랑)의 미국 첫 공연을 진행했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr