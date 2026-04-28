배우 한다감(47)이 결혼 6년 만에 임신 소식을 전했다./사진=텐아시아DB, 한다감 SNS

배우 한다감(47)이 결혼 6년 만에 임신 소식을 전했다./사진=한다감 SNS

배우 한다감(47)이 결혼 6년 만에 임신 소식을 전했다.한다감은 28일 자신의 SNS를 통해 손 편지를 공개하며 직접 임신 소식을 알렸다. 그는 "20대 때 데뷔하고 바쁘게 앞만 보고 달리던 제가 41살에 결혼했고, 올해 결혼 7년 차에 하늘의 축복으로 아이를 갖게 되었다"고 밝혔다.이어 "지금도 믿어지지 않지만, 제가 연예계 최고령 산모가 되었다"며 "아마 지금껏 사례를 보아서는 현재 연예계 여배우 중 최고령 산모이지 않을까 싶다. 이 늦은 시기에 큰 축복과 선물을 주셔서 너무 감사드린다"고 벅찬 심경을 전했다.임신을 준비해온 과정도 함께 공개했다. 한다감은 "작년에 연극을 마치면서 최고의 상태로 결과를 얻고 싶어 병원을 미리 다니며 꼼꼼하게 준비했고, 그 결과 감사하게도 시험관 시술 단 1번에 성공했다"며 "오랜 세월 동안 운동도 열심히 하고 식단 관리도 최대한 노력한 것이 정말 많은 도움이 된 것 같다"고 설명했다.1980년생 한다감은 2020년 한 살 연상의 사업가와 약 1년여 열애 끝에 결혼했다. 평소 철저한 건강 관리와 자기관리를 이어온 만큼 47세라는 비교적 늦은 나이에도 첫 아이를 품게 됐다는 점에서 더욱 축하가 쏟아지고 있다.현재 한다감은 임신 안정기에 접어든 상태로, 출산 예정 시기는 올가을로 알려졌다. 그는 "조심해야 할 단계는 지나서 평소처럼 운동도 하고 방송 스케줄도 소화해 내고 있다"며 "이제 정말 제2의 인생으로 걸어 들어가는 시점이 온 것 같다. 최고령 산모인 만큼 관리도 더 신경 쓰고 조심해서 제2의 인생을 다시 걸어 나가 보겠다"고 다짐했다.배우 활동 역시 변함없이 이어간다. 한다감은 드라마 '아씨두리안', '셀러브리티' 등에서 활약하며 꾸준한 연기 행보를 보여왔다. 개봉을 앞둔 영화 '점례는 나의 빛'으로 관객과 만날 예정이며, 현재 모델로 활동 중인 골프웨어 브랜드를 비롯해 출산 전까지 예정된 일정을 무리 없이 소화할 계획이다.안녕하세요.배우 한다감입니다.오랜시간 동안 배우 생활을 해오면서 이런 감회와 감정으로글을 올리는건 처음인거 같습니다.20대때 데뷔하고 바쁘게 앞만 보고 달리던 제가41살에결혼했고 올해 결혼 6년차에 하늘의 축복으로아이를 갖게 되었습니다.지금도 믿어지지 않지만 사실이에요~^^제가 연예계 최고령 산모가 되었습니다.!!!너무 너무 감사하고 경이로운 이 순간을 여러분께 알리고 싶어서 글을 올리게 되었습니다.아마 지금껏 사례를 보아서는제가 현재 연예계 여배우중 최고령 산모이지 아닐까 싶습니다.ㅋㅋㅋ이 늦은 시기에 저에게 큰 축복과 선물을 주셔서 너무 너무 감사드립니다.작년에 연극을 마치면서최고의 상태로 결과를 얻고 싶어서 병원을 미리 다니면서 꼼꼼하게 준비하였고 노력한 결과 감사하게도 시험관시술 단 1번에 성공하였습니다~^^그동안 오랜 세월동안 운동도 열심히 하고 식단 관리도 최대한 노력한것이 정말 많은 도움이 된것 같습니다.현재는 조심해야 할 단계는 지나서 평소처럼 운동도 하고 방송 스케줄도 완벽하게 소화해 내고 있습니다.많이 놀라셨죠?저도 아직 믿기질 않는데 여러분들은 얼마나 놀라셨을까요.ㅎ전 이제 정말 제 2의 인생으로 걸어 들어가는 시점이 온거 같아요.정말 제가 지금까지 느껴보지 못한 기분입니다~^^최고령 산모인 만큼 운동도 더 열심히하고 관리도 더 신경쓰고 더 조심하고 조심해서 제 2의 인생을 다시 걸어나가 보겠습니다.예쁜 아가는 가을에 만나볼 수 있을거 같습니다.축하해 주신 많은 분들께 정말로 감사드립니다이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr