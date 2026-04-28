배우 박정수가 배우 김용건을 언급했다. / 사진=유튜브 채널 '웬만해선 정수를 막을 수 없다'

사진=유튜브 채널 '웬만해선 정수를 막을 수 없다'

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배우 박정수가 75세에 늦둥이 아들을 낳은 배우 김용건을 저격했다.최근 박정수의 유튜브 채널 '웬만해선 정수를 막을 수 없다'에는 '유튜브 시작하자마자 전 남편 소환하고, 현 남편이랑 모니터링하는 기쎈 아줌마'라는 제목의 영상이 업로드됐다.이날 박정수는 미사리에 전 남편인 배우 노주현을 찾았다. 박정수는 "저기 다리만 건너면 (배우) 이계인 집이다. 여기 오니까 걔 생각난다. 난 지금까지 걔네 집 닭처럼 예쁜 닭을 못 봤다. 애들이 정말 예쁘게 생겼다"고 말문을 열었다.이후 박정수는 김용건을 언급했다. 박정수는 "용건이 오빠 옛날에 애 낳아가지고 난리났을 때 그때 골프 시합을 간 적이 있다"고 회상했다.박정수는 "그때 상품으로 인삼인지 천삼인지가 나왔다"며 "그걸 용건이 오빠가 상품으로 타게 됐다. 그래서 내가 용건이 오빠한테 '만지지마. 그거 먹을 생각하지마'라고 제지했다"고 밝혀 궁금증을 자아냈다.이어 박정수는 "(오빠한테) '그렇지 않아도 애를 맨날…씨앗을 뿌리면서'라고 말했다"고 설명했다.한편 김용건은 2021년, 39세 연하 연인 사이에서 아들을 낳아 화제를 모은 바 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr