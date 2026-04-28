배우 진태현의 '이혼숙려캠프'(이하 '이숙캠') 하차 소식이 전해진 가운데, 그가 "매니저를 통해 하차에 관한 설명과 결정을 듣게 됐다"고 밝혔다.
진태현은 28일 자신의 인스타그램에 "아직 방송 분량이 많이 남아 마지막 방송 후 인사 드리려고 했는데"라며 직접 작성한 손편지를 공개했다.
손편지 속에서 진태현은 "제가 '이숙캠'에서 하차하게 됐다"며 "매니저를 통해 저의 하차에 관한 제작진의 설명과 결정을 듣게 되었고, 4월 초 마지막 녹화로 '이숙캠'에서 떠나게 됐다"고 설명했다.
그는 "제 삶의 경험이 한정되고 주관적이라 프로그램 하는 동안 제 생각과 조언이 시청자님들과 출연 부부들에게 도움이 되었을지 돌아보니 부끄럽다"면서도 "25년 연예인 생활 중 그 어떤 촬영보다 열심히 했고 진정성 있게 임했다"고 강조했다.
진태현은 "너무 부족한 저에게 함께 하자고 추천해주신 장훈이 형에게 감사하다"며 MC 서장훈을 언급했다.
그러면서 진태현은 "이제 제 아내와 더욱더 '결혼 장려 커플'로 살면서 감사와 사랑 가득하게 살아가겠다. 앞으로도 여러 방송과 또 준비하는 여러 도전도 열심히 해보겠다"고 전했다.
앞서 지난 27일 JTBC 관계자는 "진태현이 '이숙캠'에서 하차하는 게 맞다"고 확인했다. JTBC는 프로그램의 재정비와 변화를 주기 위해 진태현의 하차를 결정한 것으로 알려졌다. 진태현의 출연분은 6월까지 방송될 예정이다. 후임은 미정이다.
진태현은 '이숙캠'이 2024년 8월 JTBC에서 정규 편성을 받은 후 합류했다. 약 1년 8개월간 남편 측 가사조사관이자 부부 심리극 조교로 활약했다.
특히 지난해 진태현이 갑상선암으로 수술을 앞두고 있을 당시 '이숙캠' 팀은 진태현에게 롤링페이퍼를 손수 작성해 주며 응원했고, 또 그가 회복해 복귀할 때까지 그의 자리를 비워두고 기다린 바 있다.
한편 '이숙캠'은 이혼을 고민 중인 부부들이 합숙을 통해 이혼 숙려 기간과 조정 과정을 가상 체험하며 실제 이혼에 대해 현실적으로 고민해 보는 부부 관찰 리얼리티 프로그램이다. 이하 진태현 SNS 글 전문
아직 방송 분량이 많이 남았는데 공식 기사가 올라왔네요…마지막 방송후 인사 드리려고 했는데 기사가 너무 많이 올라와 미리 적어논 글로 인사드릴게요 끝까지 많은 시청 부탁드릴게요 🤍👋🏾
안녕하세요 진태현 입니다
오늘은 여러분들과 팬들께 소식을 전하고자
이렇게 인사드립니다
제가 이혼숙려캠프에서 하차하게 되었습니다 매니저를 통해 제작진의 저의 하차에 관한 설명과 결정을 듣게되었고 4월 초 마지막 녹화로 이숙캠에서 떠나게 되었습니다
제 삶의 경험이 너무 한정되고 주관적이라 프로그램 하는 동안 저의 개인적인 생각,조언이라는것들이 늘 고민이고 걱정이었는데 시청자님들과 출연 부부들에게 도움이 되었을지 돌아보니 부끄럽네요 그래도 25년 연예인 생활중 그 어떤 촬영보다 열심히 했고 진정성 있게 임했습니다
너무 부족한 저를 함께 하자고 추천해주신 장훈이 형에게 너무 감사합니다
이제 아내와 더욱더 “결혼 장려 커플”로 살면서 감사와 사랑 가득하게 살아가겠습니다 앞으로도 여러 방송과 또 준비하는 여러 도전도 열심히 해보겠습니다
시청자 여러분들 진심으로 감사했습니다🤍
정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
진태현은 28일 자신의 인스타그램에 "아직 방송 분량이 많이 남아 마지막 방송 후 인사 드리려고 했는데"라며 직접 작성한 손편지를 공개했다.
손편지 속에서 진태현은 "제가 '이숙캠'에서 하차하게 됐다"며 "매니저를 통해 저의 하차에 관한 제작진의 설명과 결정을 듣게 되었고, 4월 초 마지막 녹화로 '이숙캠'에서 떠나게 됐다"고 설명했다.
그는 "제 삶의 경험이 한정되고 주관적이라 프로그램 하는 동안 제 생각과 조언이 시청자님들과 출연 부부들에게 도움이 되었을지 돌아보니 부끄럽다"면서도 "25년 연예인 생활 중 그 어떤 촬영보다 열심히 했고 진정성 있게 임했다"고 강조했다.
진태현은 "너무 부족한 저에게 함께 하자고 추천해주신 장훈이 형에게 감사하다"며 MC 서장훈을 언급했다.
그러면서 진태현은 "이제 제 아내와 더욱더 '결혼 장려 커플'로 살면서 감사와 사랑 가득하게 살아가겠다. 앞으로도 여러 방송과 또 준비하는 여러 도전도 열심히 해보겠다"고 전했다.
앞서 지난 27일 JTBC 관계자는 "진태현이 '이숙캠'에서 하차하는 게 맞다"고 확인했다. JTBC는 프로그램의 재정비와 변화를 주기 위해 진태현의 하차를 결정한 것으로 알려졌다. 진태현의 출연분은 6월까지 방송될 예정이다. 후임은 미정이다.
진태현은 '이숙캠'이 2024년 8월 JTBC에서 정규 편성을 받은 후 합류했다. 약 1년 8개월간 남편 측 가사조사관이자 부부 심리극 조교로 활약했다.
특히 지난해 진태현이 갑상선암으로 수술을 앞두고 있을 당시 '이숙캠' 팀은 진태현에게 롤링페이퍼를 손수 작성해 주며 응원했고, 또 그가 회복해 복귀할 때까지 그의 자리를 비워두고 기다린 바 있다.
한편 '이숙캠'은 이혼을 고민 중인 부부들이 합숙을 통해 이혼 숙려 기간과 조정 과정을 가상 체험하며 실제 이혼에 대해 현실적으로 고민해 보는 부부 관찰 리얼리티 프로그램이다. 이하 진태현 SNS 글 전문
아직 방송 분량이 많이 남았는데 공식 기사가 올라왔네요…마지막 방송후 인사 드리려고 했는데 기사가 너무 많이 올라와 미리 적어논 글로 인사드릴게요 끝까지 많은 시청 부탁드릴게요 🤍👋🏾
안녕하세요 진태현 입니다
오늘은 여러분들과 팬들께 소식을 전하고자
이렇게 인사드립니다
제가 이혼숙려캠프에서 하차하게 되었습니다 매니저를 통해 제작진의 저의 하차에 관한 설명과 결정을 듣게되었고 4월 초 마지막 녹화로 이숙캠에서 떠나게 되었습니다
제 삶의 경험이 너무 한정되고 주관적이라 프로그램 하는 동안 저의 개인적인 생각,조언이라는것들이 늘 고민이고 걱정이었는데 시청자님들과 출연 부부들에게 도움이 되었을지 돌아보니 부끄럽네요 그래도 25년 연예인 생활중 그 어떤 촬영보다 열심히 했고 진정성 있게 임했습니다
너무 부족한 저를 함께 하자고 추천해주신 장훈이 형에게 너무 감사합니다
이제 아내와 더욱더 “결혼 장려 커플”로 살면서 감사와 사랑 가득하게 살아가겠습니다 앞으로도 여러 방송과 또 준비하는 여러 도전도 열심히 해보겠습니다
시청자 여러분들 진심으로 감사했습니다🤍
정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
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