그룹 투어스/사진제공=플레디스엔터테인먼트

그룹 TWS(투어스)가 미니 5집 발매와 동시에 자체 최고 기록을 경신했다.28일 음반 판매량 집계 사이트 한터차트에 따르면 TWS(신유, 도훈, 영재, 한진, 지훈, 경민)의 미니 5집 'NO TRAGEDY'는 발매 첫날인 27일 83만 3138장의 판매고를 올리며 일간 음반 차트 1위에 등극했다. 이는 앞서 집계된 미니 4집 'play hard'의 누적 판매량인 74만 6731장을 하루 만에 넘어선 성적이다.음원 차트에서도 상승세를 나타냈다. 28일 0시 기준 멜론 '톱 100'에는 타이틀곡 '널 따라가 (You, You)'(55위)를 포함해 '너의 모든 가능성이 되어 줄게'(75위), 'Why You So Bad?'(100위) 등 이번 앨범 수록곡들이 이름을 올렸다. 일본 라인뮤직 실시간 '송 톱 100'에서는 27일 오후 11시 기준 전곡이 차트 내에 진입했다.TWS는 27일 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 컴백 쇼케이스를 개최하고 활동의 시작을 알렸다. 이들은 타이틀곡과 '너의 모든 가능성이 되어 줄게', 'Back To Strangers' 등 새 앨범 곡들과 디지털 싱글 '다시 만난 오늘'까지 총 네 곡의 무대를 공개했다. 글로벌 팬 플랫폼 위버스를 통해 생중계된 이번 행사는 전 세계 142개 지역의 팬들이 시청했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr