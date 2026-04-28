배우 최귀화가 영화 '범죄도시' 시즌5에 출연하지 않음을 공식화했다. / 사진=최귀화 SNS

배우 최귀화가 영화 '범죄도시5'에 출연하지 않는 이유에 대해 설명했다.지난 27일 최귀화는 자신의 인스타그램에 "('범죄도시5') 안 나온다. 안 나온다. 난 바쁘다. 들어오는 작품도 다 못한다. 그러니 그만 물어봐라~"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 최귀화가 누리꾼들의 반복된 질문을 포스터 형식으로 재구성한 모습. 포스터에는 '1. 범죄도시에 왜? 안 나오나요?', '2. 범죄도시5에 나오나요?', '3. 왜? 안 하세요?' 등의 문구가 적혔다.질문들에 대한 최귀화의 답변도 함께 달렸다. 그는 1번 질문에 "그냥 같은 역할을 하는 게 지겨워서"라고 답했다. 또 2번 질문에는 "안 나온다고! 3·4에도 안 나왔는데 왜? 나오겠니?"라며 답답함을 호소했다. 이어 3번 질문에 그는 "의외로 난 작품을 골라서 한단다"라며 "작품 섭외가 의외로 많단다. 그만 좀 물어봐라"라고 '범죄도시5'에 출연하지 않는 것을 공식화했다.실제로 최귀화는 '범죄도시'(2017)과 '범죄도시2'(2022)에만 출연했다. 하지만 '범죄도시' 시리즈 속 최귀화의 독보적인 캐릭터와 그의 몰입도 높은 연기력 탓에 일부 팬들은 그의 '범죄도시5' 출연을 염원하고 있다.한편 최귀화가 출연하지 않는 '범죄도시5'는 내년 개봉할 예정이다. 주인공이자 제작자인 마동석은 물론, 새로운 빌런으로 배우 김재영이 낙점됐다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr