아일릿 미니 4집 타이틀곡 'It's Me' 뮤직비디오 티저/ 사진 제공=빌리프랩(하이브)

아일릿 미니 4집 타이틀곡 'It's Me' 뮤직비디오 티저/ 사진 제공=빌리프랩(하이브)

그룹 아일릿(ILLIT)이 신보 타이틀곡 뮤직비디오 일부를 공개했다.아일릿(윤아, 민주, 모카, 원희, 이로하)은 27일 하이브 레이블즈 유튜브 채널에 미니 4집 '마밀라피나타파이'(MAMIHLAPINATAPAI)의 타이틀곡 'It's Me' 뮤직비디오 첫 번째 티저를 게재했다.영상 속 다섯 멤버는 묘한 긴장감 속에서 차례대로 랜덤 캡슐을 연다. 캡슐을 확인하는 이들의 머리 위로 기쁨, 슬픔, 분노 등 다양한 감정 이모티콘이 떠오른다. 마지막 순서인 모카가 "너의 최애는 누구야?"(WHO'S YOUR BIAS?)라고 적힌 쪽지를 뽑자, 아일릿은 일제히 카메라를 응시하며 "바로 나"(It's Me)라고 당돌하게 말한다.멤버들의 비주얼도 시선을 끈다. 아일릿은 과감한 탈색 머리와 감각적인 스모키 메이크업을 완벽하게 소화하며 아이코닉한 매력을 뽐낸다. 각자 개성을 살린 다채로운 스타일링은 한시도 눈을 뗄 수 없게 만든다.아일릿은 28일 오후 10시 'It's Me' 뮤직비디오 두 번째 티저를 선보인다. 신보와 뮤직비디오 본편은 30일 오후 6시 공개된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr