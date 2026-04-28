[사진 = 유튜브 채널 '이주헌 JOOHONEY' 캡처]

[사진 = 유튜브 채널 '이주헌 JOOHONEY' 캡처]

몬스타엑스(MONSTA X) 주헌이 단독 유튜브 채널을 개설했다.주헌은 최근 단독 유튜브 채널 ‘이주헌 JOOHONEY’를 오픈하고 두 편의 영상을 공개했다.먼저 공개된 영상은 '우리 주헌이는요'라는 주제로 주헌의 어머니를 비롯해 몬스타엑스 멤버들이 주헌에 대해 소개하는 나레이션이 담겼다. '센스와 파이팅이 넘치는 아들', '귀엽고 초롱초롱한 눈망울이 매력적인 아이', '열정 강하고 애교도 많고 무대를 때려 부순다'는 애정 어린 평가와 함께 주헌의 다양한 일상이 공개되어 앞으로 이어질 콘텐츠에 대한 기대감을 더했다.이어 공개된 첫 번째 에피소드는 주헌과 제작진의 첫 만남을 담았다. 자신의 단골 맛집으로 제작진들을 초대한 주헌은 자연스럽고 편안한 차림으로 등장해 "유튜브 오픈을 맞이해 아이스 브레이킹하는 시간을 가져보려고 한다. 저는 팀워크가 항상 중요한데, 제작진분들과의 케미가 있어야 한다"며 포부를 밝혔다.주헌은 제작진과 식사를 하며 향후 콘텐츠 방향에 대해 자유롭게 의견을 나눴다. 그는 “제 유튜브에서는 헤어, 메이크업 없이 자연스러운 모습을 보여드리고 싶다”고 밝히며 유쾌한 분위기를 이끌었다. 이어 여행 콘텐츠에 대한 바람도 전하며, 축구를 좋아하는 만큼 영국 런던을 방문해 현지 경기를 관람하고 싶다는 소망을 드러냈다. 또한 자신의 전매특허인 ‘다그닥 게임’을 응용한 콘텐츠 제작 계획을 밝히는 등 다양한 아이디어로 기대를 모았다.초대하고 싶은 게스트로는 배우 김영옥을 꼽았다. 주헌은 “몬스타엑스 공연을 보시고 눈물을 흘리시는 영옥 할머니의 모습을 보고 저도 울컥했다”며 진심 어린 마음을 전했다. 더불어, 앞서 팬 사인회를 통해 몬베베(공식 팬클럽명)에게 직접 콘텐츠 아이디어를 받았다며 팬들과 함께 만들어 가는 콘텐츠도 예고했다.영상 말미에는 주헌이 엔딩곡을 만드는 장면이 공개되어 눈길을 끌었다. 주헌은 자신이 만든 버전과 AI가 만든 버전, 두 가지를 선보이며 어떤 곡이 더 좋은지 댓글로 의견을 받겠다고 밝혀 참여형 콘텐츠에 대한 기대감을 끌어올렸다.주헌은 데뷔 이후 음악 활동은 물론 다양한 방송과 콘텐츠를 통해 타고난 예능감과 센스를 발휘하며 ‘만능 엔터테이너’로 자리매김해 왔다. 몬스타엑스 자체 콘텐츠 ‘몬먹어도 고’에서 몸을 아끼지 않는 열정으로 큰 웃음을 선사했고, 데뷔 첫 웹 예능 ‘동호회식’ MC로 활약했으며, 단독 웹 예능 ‘착한 심부름센터-심청이’를 통해 기부 활동까지 이어가며 의미를 더했다.단독 유튜브 채널을 오픈한 주헌은 앞으로 음악, 취미, 일상, 게임, 토크 등 다양한 분야를 아우르는 콘텐츠를 선보일 예정이다. 그간 탄탄한 콘텐츠 경험을 바탕으로 펼쳐질 그의 새로운 행보에 기대가 모인다.한편, 주헌의 다양한 콘텐츠는 유튜브 채널 ‘이주헌 JOOHONEY’를 통해 만나볼 수 있으며, 주헌이 속한 몬스타엑스는 ‘2026 몬스타엑스 월드 투어 [더 엑스 : 넥서스](2026 MONSTA X WORLD TOUR [THE X : NEXUS])’를 이어가고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr