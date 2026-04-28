류현진 아내 배지현이 이사한 새 집을 공개했다. / 사진=배지현 유튜브 채널

사진=배지현 유튜브 채널

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야구선수 류현진 아내 배지현이 이사한 집을 공개했다.지난 27일 배지현의 유튜브 채널에는 '와이프 혼자 독박 이사. 근데 이제 육아를 곁들인 (왕복 3시간 유치원 라이딩)'이라는 제목의 영싱이 업로드됐다.이날 배지현은 류현진 없이 혼자 이사를 하게 됐다. 그는 "기절 직전이다. 짐을 다 가져가면 편한데 (가져갈 것과 안 가져갈 것을) 분리하려니까 뭘 가져갈지 모르겠다"고 호소했다.이어 "안 가져가는 짐도 있긴 한데 짐을 싹 꺼내면서 깜짝 놀랐다"며 "이 집이 수납이 좋으니까 다 넣어놨던 거다. 현진씨랑 다짐한 게 이사 가서는 미니멀리즘으로 살자고 했다"고 설명했다.배현진은 혼자 이사하게 된 이유에 대해 언급했다. 그는 "원래 남편도 이사할 때 올 수 있었는데 이사 다음 날 등판하게 됐다"며 "등판 전날엔 운동을 해야 한다. 인천을 넘어가야 해서 아주 기가 막히게 못 갔다. 완전히 나 홀로 하게 됐다"고 말했다.새 집의 내부는 넓고 쾌적했다. 거실 한쪽에는 류현진 트로피 장식장이 있었다. 류현진-배지현 부부는 지난 1월 서울 강남구 신사동 빌라를 현금 64억 원에 사들였다.배지현은 한 달 간 일산에서 서울까지 유치원 라이딩을 했다고 했다. 그는 "이사가 밀리면서 아이들 유치원이 애매해졌다"며 "3월 한 달 정도를 기존 일산 유치원을 다닐지 서울 유치원을 다닐지 고민하다가 딸은 괜찮은데 아들은 4월 중순에 입학하면 적응하는 게 더 힘들 거 같아서 3월 한 달은 출퇴근 삼아 일산에서 서울까지 라이딩을 하자고 결심한 것"이라고 전했다.그러면서 배지현은 "이 시간대가 너무 막히는 시간이어서 역대급으로 걸릴 때는 2시간 10분 찍은 적이 있다. 오늘도 1시간 40분 나오지 않냐. 아이들도 힘들고 저도 힘들었는데 잘 왔다 갔다 했다"고 이사에 대한 기쁜 감정을 보였다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr