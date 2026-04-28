에스파 정규 2집 'LEMONADE' 관련 이미지/ 사진 제공=SM

에스파 정규 2집 'LEMONADE' 관련 이미지/ 사진 제공=SM

그룹 에스파(aespa)가 컴백을 앞두고 티저 콘텐츠를 공개했다.에스파는 28일 0시, 각종 SNS 채널 등을 통해 정규 2집 'LEMONADE' 티저 이미지와 영상을 공개했다. 이번 앨범의 메인 콘셉트인 '레모네이드'를 강조한 비주얼이 두드러진다.이번 콘텐츠에는 'Savage'(새비지), 'MY WORLD'(마이 월드), 'Armageddon'(아마겟돈), 'Whiplash'(위플래시) 등 전작의 배경에 특이점이 발생한 모습이 담겼다. 이를 통해 에스파가 경험해온 다양한 세계가 뒤섞이며 생기는 균열을 암시하며 신보 속 새로운 세계관을 예고했다.이처럼 에스파는 이번 정규 2집 'LEMONADE'를 통해 세계관의 새로운 챕터를 연다. 8월 서울 고척돔에서 시작해 북남미, 유럽까지 순회하는 새 월드 투어 'SYNK : COMPLaeXITY'(싱크 : 컴플렉시티)는 'CRACK(균열)'이라는 키워드를 중심으로 전개된다.에스파 정규 2집 'LEMONADE'에는 타이틀곡을 포함 다채로운 장르의 총 10곡이 수록됐다. 'LEMONADE'는 5월 29일 오후 1시 각종 음악 사이트를 통해 공개된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr