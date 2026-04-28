카이가 결혼 금지 조항에 분노했다. /사진='아니 근데 진짜!' 방송 화면 캡쳐

카이의 반발에 이상민은 '결혼 한 번'으로 조항을 수정했다. /사진='아니 근데 진짜!' 방송 화면 캡쳐

가수 카이가 '평생 결혼 금지' 조항을 보고 이상민에게 억울함을 토로했다.지난 27일 방영된 SBS 예능 '아니 근데 진짜!'에서는 출연진끼리의 상황극이 펼쳐졌다. 이상민은 엔터 음악의 신으로 변신해 카이에게 계약서를 내밀었다. 카이는 첫 번째 조건인 '평생 연애 금지'에 대해서는 쿨하게 "오케이"라고 받아들였다. 그러면서 그는 "사실 이것만 기다리고 있었다"고 너스레를 떨었다.하지만 두 번째 조건인 '평생 결혼 금지' 조항이 등장하자 분노를 터뜨렸다. 카이는 "지금 다 결혼하지 않았느냐. 다들 결혼했는데 왜 나만 못하냐"며 강력하게 반발했다. 이어 "나도 한 번은 하게 해 달라. 공평하게 평생 딱 한 번만 결혼하겠다"고 호소했다. 이상민은 카이의 격한 반응에 '결혼 한 번'으로 조항을 수정하며 웃음을 자아냈다.특히 카이는 계약 조건을 제시한 이상민을 향해 "형은 (결혼을) 두 번 했죠?"라고 물었다. 이를 들은 탁재훈이 "너 한번 해봐라 어떻게 되는지"라고 말했다. 이에 카이는 "남의 결혼 생활에 이렇게 저주하는 사람이 어디 있냐"고 돌직구를 날렸다.'아니 근데 진짜!'는 매주 월요일 밤 10시 10분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr