미국 가수 딜런 카터가 교통사고로 사망했다. / 사진=텐아시아DB

미국 가수 딜런 카터가 교통사고로 사망했다. / 사진=딜런 카터 SNS

미국 오디션 프로그램 '더 보이스(The Voice)' 출신 가수 딜런 카터가 교통사고로 사망했다. 향년 24세.27일(현지시간) 외신 데드라인에 따르면 딜런 카터는 지난 25일 사우스캐롤라이나주 인근 국도에서 교통사고로 세상을 떠났다. 현지 경찰에 따르면 카터의 차량은 연석을 들이받은 뒤 전신주와 울타리를 잇달아 충돌하며 전복됐다. 구조대가 현장에 출동해 차 안에 있던 카터를 구조, 곧바로 병원으로 옮겼지만 결국 숨졌다.카터는 지난 2023년 방송된 '더 보이스' 시즌 24를 통해 대중에게 이름을 알렸다. 당시 'I Look to You'를 열창한 그는 리바 매킨타이어, 존 레전드, 나일 호란, 그웬 스테파니 등 네 명의 심사위원 전원의 선택을 받는 올턴(All-Chair Turn)을 기록하며 화제를 모았다.갑작스러운 비보에 리바 매킨타이어는 "딜런은 맑고 따뜻한 영혼을 지닌 청년이었다. 그와 함께한 시간은 큰 영광이었고 그의 가족들에게 깊은 위로를 전한다"라며 고인을 애도했다.한편 카터는 생전 지역 사회를 위한 나눔을 실천해 왔다. 유방암 환우들을 돕는 비영리 단체 '더 로컬 보이스(The Local Voice)'를 공동 설립해 운영했고, 기금 마련을 위해 지역 공연을 여는 등 꾸준히 선한 영향력을 펼쳤다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr