그룹 르세라핌(LE SSERAFIM)이 글로벌 게임 제작 플랫폼 로블록스(Roblox)와 손잡았다.
지난 25일 로블록스는 'Berry Avenue' 게임 내 서울 맵에 르세라핌(김채원, 사쿠라, 허윤진, 카즈하, 홍은채)과 협업한 콘텐츠를 선보였다. 'Berry Avenue'는 로블록스에서 인기있는 롤플레잉 게임 중 하나다.
이용자들은 팀 로고로 꾸민 게임 속 공간 곳곳에서 르세라핌의 정규 2집 리드싱글 'CELEBRATION'과 관련된 요소들을 체험할 수 있다. 우선 댄스 스튜디오에서 이 곡의 안무를 연습할 수 있다. 뮤직비디오에 등장한 채소 트럭이 게임 속 이동 수단으로 구현돼 눈길을 끈다. 다섯 멤버의 아바타가 공연장에 등장해 'CELEBRATION'에 맞춰 퍼포먼스를 선보여 몰입감을 높인다. 게임 유저들 역시 무대에 함께 올라 퍼포먼스를 즐길 수 있다. 이번 이벤트는 5월 9일까지 진행되며 2차 협업에서 더 많은 콘텐츠를 공개할 예정이다.
르세라핌은 이전부터 다양한 글로벌 기업들의 러브콜을 받았다. 2023년 블리자드 엔터테인먼트의 팀 기반 무료 액션 게임 '오버워치 2'(Overwatch 2)와 첫 컬래버레이션을 진행했다. 영어 디지털 싱글 'Perfect Night'의 뮤직비디오를 공동 작업해 큰 화제를 모았다. 이후 지난해 두 번째 만남을 통해 미니 5집의 수록곡 'So Cynical (Badum)'을 활용한 프로모션을 펼쳤다. 또 다른 수록곡 'Come Over' 뮤직비디오는 구글 모바일 운영체제 안드로이드(Android)와 함께 제작했다. 영상 속 멤버들은 AI 어시스턴트인 제미나이(Gemini)를 활용한다. 이는 구글 안드로이드가 K-팝 아티스트와 작업한 최초의 뮤직비디오로 주목받았다.
르세라핌은 지난해 북미투어 도중 글로벌 기업 아마존 뮤직과 협업해 오프라인 팝업을 개최했다. 미국 음악시장에서 3대 음원 스트리밍 창구로 꼽히는 대형 플랫폼이 오프라인 팝업 진행으로는 처음으로 선택한 K-팝 걸그룹이었다. 이처럼 르세라핌은 음악을 넘어 게임, IT 등 다양한 글로벌 기업과 작업하고 있다.
르세라핌은 5월 22일 정규 2집 ''PUREFLOW' pt.1'을 정식 발매한다.
김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr
지난 25일 로블록스는 'Berry Avenue' 게임 내 서울 맵에 르세라핌(김채원, 사쿠라, 허윤진, 카즈하, 홍은채)과 협업한 콘텐츠를 선보였다. 'Berry Avenue'는 로블록스에서 인기있는 롤플레잉 게임 중 하나다.
이용자들은 팀 로고로 꾸민 게임 속 공간 곳곳에서 르세라핌의 정규 2집 리드싱글 'CELEBRATION'과 관련된 요소들을 체험할 수 있다. 우선 댄스 스튜디오에서 이 곡의 안무를 연습할 수 있다. 뮤직비디오에 등장한 채소 트럭이 게임 속 이동 수단으로 구현돼 눈길을 끈다. 다섯 멤버의 아바타가 공연장에 등장해 'CELEBRATION'에 맞춰 퍼포먼스를 선보여 몰입감을 높인다. 게임 유저들 역시 무대에 함께 올라 퍼포먼스를 즐길 수 있다. 이번 이벤트는 5월 9일까지 진행되며 2차 협업에서 더 많은 콘텐츠를 공개할 예정이다.
르세라핌은 이전부터 다양한 글로벌 기업들의 러브콜을 받았다. 2023년 블리자드 엔터테인먼트의 팀 기반 무료 액션 게임 '오버워치 2'(Overwatch 2)와 첫 컬래버레이션을 진행했다. 영어 디지털 싱글 'Perfect Night'의 뮤직비디오를 공동 작업해 큰 화제를 모았다. 이후 지난해 두 번째 만남을 통해 미니 5집의 수록곡 'So Cynical (Badum)'을 활용한 프로모션을 펼쳤다. 또 다른 수록곡 'Come Over' 뮤직비디오는 구글 모바일 운영체제 안드로이드(Android)와 함께 제작했다. 영상 속 멤버들은 AI 어시스턴트인 제미나이(Gemini)를 활용한다. 이는 구글 안드로이드가 K-팝 아티스트와 작업한 최초의 뮤직비디오로 주목받았다.
르세라핌은 지난해 북미투어 도중 글로벌 기업 아마존 뮤직과 협업해 오프라인 팝업을 개최했다. 미국 음악시장에서 3대 음원 스트리밍 창구로 꼽히는 대형 플랫폼이 오프라인 팝업 진행으로는 처음으로 선택한 K-팝 걸그룹이었다. 이처럼 르세라핌은 음악을 넘어 게임, IT 등 다양한 글로벌 기업과 작업하고 있다.
르세라핌은 5월 22일 정규 2집 ''PUREFLOW' pt.1'을 정식 발매한다.
김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr
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