르세라핌/ 사진=로블록스

그룹 르세라핌(LE SSERAFIM)이 글로벌 게임 제작 플랫폼 로블록스(Roblox)와 손잡았다.지난 25일 로블록스는 'Berry Avenue' 게임 내 서울 맵에 르세라핌(김채원, 사쿠라, 허윤진, 카즈하, 홍은채)과 협업한 콘텐츠를 선보였다. 'Berry Avenue'는 로블록스에서 인기있는 롤플레잉 게임 중 하나다.이용자들은 팀 로고로 꾸민 게임 속 공간 곳곳에서 르세라핌의 정규 2집 리드싱글 'CELEBRATION'과 관련된 요소들을 체험할 수 있다. 우선 댄스 스튜디오에서 이 곡의 안무를 연습할 수 있다. 뮤직비디오에 등장한 채소 트럭이 게임 속 이동 수단으로 구현돼 눈길을 끈다. 다섯 멤버의 아바타가 공연장에 등장해 'CELEBRATION'에 맞춰 퍼포먼스를 선보여 몰입감을 높인다. 게임 유저들 역시 무대에 함께 올라 퍼포먼스를 즐길 수 있다. 이번 이벤트는 5월 9일까지 진행되며 2차 협업에서 더 많은 콘텐츠를 공개할 예정이다.르세라핌은 이전부터 다양한 글로벌 기업들의 러브콜을 받았다. 2023년 블리자드 엔터테인먼트의 팀 기반 무료 액션 게임 '오버워치 2'(Overwatch 2)와 첫 컬래버레이션을 진행했다. 영어 디지털 싱글 'Perfect Night'의 뮤직비디오를 공동 작업해 큰 화제를 모았다. 이후 지난해 두 번째 만남을 통해 미니 5집의 수록곡 'So Cynical (Badum)'을 활용한 프로모션을 펼쳤다. 또 다른 수록곡 'Come Over' 뮤직비디오는 구글 모바일 운영체제 안드로이드(Android)와 함께 제작했다. 영상 속 멤버들은 AI 어시스턴트인 제미나이(Gemini)를 활용한다. 이는 구글 안드로이드가 K-팝 아티스트와 작업한 최초의 뮤직비디오로 주목받았다.르세라핌은 지난해 북미투어 도중 글로벌 기업 아마존 뮤직과 협업해 오프라인 팝업을 개최했다. 미국 음악시장에서 3대 음원 스트리밍 창구로 꼽히는 대형 플랫폼이 오프라인 팝업 진행으로는 처음으로 선택한 K-팝 걸그룹이었다. 이처럼 르세라핌은 음악을 넘어 게임, IT 등 다양한 글로벌 기업과 작업하고 있다.르세라핌은 5월 22일 정규 2집 ''PUREFLOW' pt.1'을 정식 발매한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr