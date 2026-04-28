코미디언 양세형이 공식 행사에 참석했다./사진=텐아시아DB

'구해줘! 홈즈'에서는방영 7주년을 맞아 집에 대한 사전 정보 없이 단서만으로 집값을 맞히는 '지니어스 임장'에 나선다./사진제공=MBC

30일 (목) 방송되는 MBC '구해줘! 홈즈'(이하 '홈즈')에서는 방영 7주년을 맞아 집에 대한 사전 정보 없이 단서만으로 집값을 맞히는 '지니어스 임장'에 나선다.이날 방송에는 자타공인 '추리 지니어스' 장동민, '동두천재' 양세형, 그리고 '임장 에이스 인턴' 스테이씨 윤이 함께한다. 세 사람은 집에 대한 어떠한 사전 정보도 받지 못한 채 오직 눈에 보이는 단서와 감각만으로 집값을 추리하는 블라인드 임장에 도전한다. 특히 7주년을 맞아 마련된 회식비를 두고 펼쳐지는 대결인 만큼, 한층 더 치열한 추리가 예고된다. 장동민과 양세형은 그동안 쌓아온 임장 경험을 바탕으로 추리에 나서며, 이른바 '짬바(?)'에서 나오는 촉으로 회식비를 사수할 수 있을지 관심이 쏠린다.웹예능 '직장인들'에서 'MZ 인턴 심자윤'으로 존재감을 보여준 스테이씨 윤은 '콩트 천재 꿈나무'다운 면모로 활약을 펼친다. '콩트 경력직' 장동민의 짓궂은 질문에도 주눅 들지 않고 웃음을 자아내는 한편, 최근 독립을 고민 중이라고 밝히며 현실적인 조건을 고민해 눈길을 끈다. 이에 코디들 역시 윤의 드림하우스 조건을 두고 질문을 쏟아내며 흥미를 더한다.세 사람은 '만남의 광장'에서 집결해 목적지에 대한 정보 없이 외부 시야가 차단된 차를 타고 이동한다. 만남의 광장은 부동산 수요가 높은 주요 지역으로 뻗어나갈 수 있는 요충지인 만큼, 향하는 방향에 따라 전혀 다른 지역으로 이어질 수 있는 상황. 이동 시간과 도로의 질감, 주변에서 들려오는 소리 등 제한된 단서만으로 지역을 유추해야 하는 가운데, 과연 이들이 어떤 방식으로 위치를 추리해 낼지 궁금증을 자아낸다.이어 도착한 집에서는 과학고를 거쳐 서울대에 진학한 흔적과 명문고 재학을 짐작하게 하는 단서들이 포착된다. 양세형은 이를 확인하자마자 자신감 있는 모습을 보이며 "이 동네 안다"고 자신감을 내비친다. 이어 "평수만 알면 대충 사이즈 나온다"며 확신에 찬 추리를 이어간다. 또한 '부동산 경험 전무'인 윤 역시 예상을 깨는 예리한 시선으로 의외의 활약을 펼치며 현장을 놀라게 한다. 과연 세 사람이 집값을 맞힐 수 있을지 귀추가 주목된다.'홈즈' 지니어스 임장 편은 오는 30일 목요일 밤 10시에 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr