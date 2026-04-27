그룹 에스파 멤버 카리나가 이전과는 다른 성숙한 매력을 발산했다. 사진=그룹 에스파 카리나 인스타그램

그룹 에스파 멤버 카리나가 이전과는 다른 성숙한 매력을 발산했다. 사진=그룹 에스파 카리나 인스타그램

그룹 에스파 멤버 카리나가 이전과는 다른 성숙한 매력을 발산했다. 사진=그룹 에스파 카리나 인스타그램

그룹 에스파 멤버 카리나가 이전과는 다른 성숙한 매력을 발산했다.카리나는 지난 26일 자신의 개인 채널에 특별한 언급 없이 여러 장의 사진을 올렸다.공개된 사진 속 카리나는 갈색 운동복 상하의를 입고 볼캡을 착용해 편안한 차림을 하고 있다. 이어 소파 위에 기대어 카메라를 바라보며 자연스러운 포즈를 취한 사진도 업로드됐다. 이날 공개된 사진에서 카리나의 미모는 AI(인공지능)를 연상케 할 만큼 비현실적인 느낌을 자아냈다.한편, 카리나는 넷플릭스 ‘미스터리 수사단2’에 출연했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr