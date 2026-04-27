그룹 에스파 멤버 카리나가 이전과는 다른 성숙한 매력을 발산했다. 사진=그룹 에스파 카리나 인스타그램
그룹 에스파 멤버 카리나가 이전과는 다른 성숙한 매력을 발산했다. 사진=그룹 에스파 카리나 인스타그램
그룹 에스파 멤버 카리나가 이전과는 다른 성숙한 매력을 발산했다.

카리나는 지난 26일 자신의 개인 채널에 특별한 언급 없이 여러 장의 사진을 올렸다.
그룹 에스파 멤버 카리나가 이전과는 다른 성숙한 매력을 발산했다. 사진=그룹 에스파 카리나 인스타그램
그룹 에스파 멤버 카리나가 이전과는 다른 성숙한 매력을 발산했다. 사진=그룹 에스파 카리나 인스타그램
공개된 사진 속 카리나는 갈색 운동복 상하의를 입고 볼캡을 착용해 편안한 차림을 하고 있다. 이어 소파 위에 기대어 카메라를 바라보며 자연스러운 포즈를 취한 사진도 업로드됐다. 이날 공개된 사진에서 카리나의 미모는 AI(인공지능)를 연상케 할 만큼 비현실적인 느낌을 자아냈다.
그룹 에스파 멤버 카리나가 이전과는 다른 성숙한 매력을 발산했다. 사진=그룹 에스파 카리나 인스타그램
그룹 에스파 멤버 카리나가 이전과는 다른 성숙한 매력을 발산했다. 사진=그룹 에스파 카리나 인스타그램
한편, 카리나는 넷플릭스 ‘미스터리 수사단2’에 출연했다.

이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr

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