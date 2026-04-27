‘케이♥’ BJ 과즙세연, 열애 고백 후…파격 노출 V라인에 깜짝

‘케이 여자친구’ BJ 과즙세연이 열애 고백 후 근황을 알렸다.최근 과즙세연은 한 브랜드 행사에 참석한 모습을 게재했다. 과즙세연은 깊게 파인 V넥을 입고 여리여리한 바디라인을 뽐냈다.한편 BJ 케이는 1989년 11월생으로 SOOP 플랫폼에서 활동 중인 유명 스트리머다. 과즙세연은 2000년 11월생으로 2024년 넷플릭스 예능 '더 인플루언서'에 출연해 이름을 알린 바 있다.케이는 방송에서 "저희가 일단 연애를 하고, '몰카'는 아니다"라며 지난 7월 한 결혼식 뒤풀이 장소에서 과즙세연을 만났다고 강조했다. 이어 케이는 "(지난해) 8월부터 사귀었다, 알게 된 날짜는 7월이었다. 7월에 결혼식 가서 뒤풀이에서 얘기를 좀 하다가 그날부터 계속 연락하고 한 달 정도 '썸' 타다가 사귀게 됐다"고 설명했다.이어 그는 " (우리가) 만난지 한 8개월 정도 됐고 그렇다"고 덧붙였다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr