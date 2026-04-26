이광수, 이선빈의 한강 데이트 목격담이 떴다./사진=온라인 커뮤니티
이광수, 이선빈의 한강 데이트 목격담이 떴다./사진=온라인 커뮤니티
이광수가 연인 이선빈과의 한강 데이트를 언급했다.

지난 25일 유튜브 채널 뜬뜬에는 '금빛 우정은 핑계고'라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에는 '골드랜드' 박보영, 김희원, 이광수가 출연했다.

이날 유재석은 이광수에게 최근 화제가 된 이선빈과의 한강 데이트 목격담을 언급하며 "얼마 전에 한강에서 마케팅적인 어떤 걸 했더라"고 장난쳤다. 이에 이광수는 "그게 왜 마케팅이냐"고 발끈했다.
이광수가 이선빈과의 한강 데이트를 언급했다./사진='핑계고' 영상 캡처.
이광수가 이선빈과의 한강 데이트를 언급했다./사진='핑계고' 영상 캡처.
유재석이 "선빈이는 마스크를 했는데 광수는 얼굴을 드러냈더라"고 하자 이광수는 "날씨가 좋고 하니까 봄은 느낀 거다. 이제 뭐 저도 좀"이라고 말했다.

이광수의 반응에 스태프, 배우들이 별 반응이 없자 유재석은 "이거 이렇게 화제가 안 됐냐"고 또 놀렸고, 이광수는 "내가 봤을 때 이거 형이랑 나만 알아"라고 셀프 디스했다. 이에 박보영은 "선빈이 강아지 나온 걸 저도 봤다"고 아는 척 했다.

한편, 이광수는 올해로 9년 째 이선빈과 공개 열애 중이다.

태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr

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