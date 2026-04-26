이광수, 이선빈의 한강 데이트 목격담이 떴다./사진=온라인 커뮤니티

이광수가 이선빈과의 한강 데이트를 언급했다./사진='핑계고' 영상 캡처.

이광수가 연인 이선빈과의 한강 데이트를 언급했다.지난 25일 유튜브 채널 뜬뜬에는 '금빛 우정은 핑계고'라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에는 '골드랜드' 박보영, 김희원, 이광수가 출연했다.이날 유재석은 이광수에게 최근 화제가 된 이선빈과의 한강 데이트 목격담을 언급하며 "얼마 전에 한강에서 마케팅적인 어떤 걸 했더라"고 장난쳤다. 이에 이광수는 "그게 왜 마케팅이냐"고 발끈했다.유재석이 "선빈이는 마스크를 했는데 광수는 얼굴을 드러냈더라"고 하자 이광수는 "날씨가 좋고 하니까 봄은 느낀 거다. 이제 뭐 저도 좀"이라고 말했다.이광수의 반응에 스태프, 배우들이 별 반응이 없자 유재석은 "이거 이렇게 화제가 안 됐냐"고 또 놀렸고, 이광수는 "내가 봤을 때 이거 형이랑 나만 알아"라고 셀프 디스했다. 이에 박보영은 "선빈이 강아지 나온 걸 저도 봤다"고 아는 척 했다.한편, 이광수는 올해로 9년 째 이선빈과 공개 열애 중이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr