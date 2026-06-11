배우 안은진이 브이(V) 포즈를 취하며 환하게 웃고 있다. / 사진=안은진 SNS

배우 안은진이 여리여리한 몸매를 유지 중인 근황을 전했다.안은진은 지난 10일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 두 장의 사진을 순차적으로 게재했다.공개된 사진들 속에는 안은진이 소파에 앉아 두 손으로 브이(V) 포즈를 취하며 환하게 웃고 있는 모습. 그는 아무것도 프린팅되지 않은 화이트 반소매 상의에 무채색 바지를 매치했다. 반소매를 통해 앙상한 팔 라인이 도드라져 눈길을 끌었다.앞서 안은진은 약 10kg를 감량했다고 알려졌다. 그는 지난달 자신의 SNS를 통해 흰죽과 낫또 등 간단한 식사를 공유하기도 했다.한편 안은진은 KBS2 새 드라마 '너 말고 다른 연애'를 차기작으로 선택했다. 작품은 결혼을 앞둔 연인들의 이야기를 다룬다. 안은진은 해당 작품에서 영화감독 '이미도' 역으로 분할 예정이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr