[사진 제공 = 빌보드 코리아]

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'서머 퀸'가수 권은비가 빌보드 코리아의 월드컵 에디션에 나타났다.빌보드 코리아는 11일 FIFA 월드컵 에디션을 통해 권은비와 축구선수 허용준이 함께한 화보를 게재했다.공개된 화보 속 권은비는 화이트 톤의 스타일링으로 세련되면서도 우아한 매력을 발산했다. 권은비의 깊이 있는 눈빛과 당당한 포즈가 눈길을 끈다.특히 검은색 축구공 오브제를 활용한 연출은 월드컵 에디션의 상징성을 더하는 동시에 새로운 도전을 앞둔 권은비의 자신감 넘치는 에너지를 표현했다.한편, 권은비는 지난달 일본 사이타마현 베루나돔에서 개최된 '제3회 아시아 스타 엔터테이너 어워즈 2026(ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS (이하, ASEA 2026))'에서 '더 베스트 스테이지' 부문을 수상했다. 또한 오는 20일 개최되는 '제35회 서울가요대상'에 출연한다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr