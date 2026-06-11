박정민 / 사진=텐아시아 DB

MBC ‘구해줘! 홈즈’에서는 유명한 곳들의 옆집으로 임장을 떠난다. / 사진=MBC ‘구해줘! 홈즈’

가수 박진영과 박정민이 거주하는 지역이 밝혀졌다.11일 방송되는 MBC '구해줘! 홈즈'(연출: 정다히, 남유정, 장효종, 김유진/이하 '홈즈')에서는 유명한 곳들의 옆집으로 임장을 떠난다.이날 방송은 첫 정규 1집 앨범 'HOME'으로 컴백한 보이넥스트도어 명재현, 태산, 이한과 '홈즈의 아이돌' 주우재가 글로벌 기업부터 재벌가까지 이름만 들어도 알 만한 화제의 장소들의 '옆집'을 찾아 나선다.'건국대학교 옆집'을 임장하던 명재현은 완벽하게 꾸며진 화장실에 시선을 빼앗긴다. 그는 "해외 투어 할 때 호텔 방 컨디션이 안 좋아도 화장실이 좋으면 안정감이 든다"며 화장실에 대한 애정을 드러낸다. 이에 유일한 유부남 장동민은 "결혼하면 화장실의 소중함을 더 크게 느끼게 된다"며 경험담을 덧붙인다.이후 네 사람은 'JYP 옆집'으로 불리는 구리 아치울 마을의 단독주택을 찾는다. 아치울 마을은 '서울 옆집'이라는 입지와 쾌적한 자연환경으로 유명한 곳으로, JYP엔터테인먼트의 대표 박진영을 비롯해 배우 박정민 등 다수의 연예인이 거주하는 지역으로 알려져 있다. 특히 임장 도중 박진영과 보이넥스트도어의 뜻밖의 인연이 밝혀진다.명재현은 집 안 곳곳을 살피며 공간 구조를 짚어낸다. 이어 자녀들의 방을 둘러보던 네 사람은 자연스럽게 형제·남매 이야기를 나눈다. 이한은 누나와 여덟 살까지 티격태격하며 지냈지만, 특별한 계기를 통해 누구보다 가까운 사이가 됐다고 전한다. 또한 명재현은 "저는 형과 한 번도 싸운 적이 없다"고 말하며 그 속사정까지 솔직하게 털어놓는다.MBC '구해줘! 홈즈' 옆집 임장 편은 11일 밤 10시 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr