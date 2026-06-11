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사진제공 = KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’

배우 지승현 장모의 남다른 사위 사랑이 공개된다.11일 방송되는 KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’(이하 ‘편스토랑’)에서는 신입 편셰프 지승현의 밀양살이가 전파를 탄다. 이 과정에서 마치 모자지간 같은 지승현과 장모님의 사이도 공개된다. 사위의 14년 무명생활을 지켜본 지승현 장모님의 사위 사랑, 그런 장모님과 가족들을 향한 지승현의 진심이 훈훈한 감동을 안겨줄 전망이다.이날 공개되는 VCR 속 지승현은 밀양의 한 정겨운 시골집에서 눈을 떴다. 지승현은 얼마 전부터 이곳에서 ‘5도 2촌(5일은 도시에서 생활하고 2일은 농촌에서 힐링하는 라이프스타일)’의 꿈을 이루고 있다고. 지승현은 자연스럽게 옆에 있는 장모님의 장독대에서 장을 퍼서 요리하는 등 여유를 부렸다.잠시 후 지승현의 장모님이 도착했다. 친근한 지승현과 장모님의 대화를 본 ‘편스토랑’ 식구들은 “꼭 엄마랑 아들 같다”, “정말 장모님과 사이가 좋다”라고 놀랐다.이때 장모님이 불쑥 15년 전 사위의 첫인상을 회상했다. 지승현의 장모님은 “솔직히 촌스러웠다”라고 팩폭을 날리더니 이내 “목소리가 너무 좋았다”라며 사위를 쥐락펴락했다. 또 사위와의 첫 만남이 예상보다 빠르게, 3시간 만에 이뤄졌다고 해 궁금증을 자아냈다.지승현의 장모님은 제작진과의 인터뷰에서 “우리 사위한테 어려운 시절이 있었다”라며 지승현의 14년 무명생활을 언급했다. 그럼에도 장모님은 사위 지승현이 배우로 성공할 것이라 확신했다고. 이어 장모님은 “우리 사위 대견하고 고맙다”라며 “어머니 쓰시라고 카드도 줬다”라고 사위 자랑을 하기도.지승현은 “무명이었던 시간이 길다 보니 가족들이 저의 일에 대한 이야기를 금기어처럼 여겼다”라고 말했다. 지승현의 14년 무명생활을 지켜본 장모님과 가족들의 마음, 오랜 무명생활을 기다려준 가족들을 향한 지승현의 진심은 11일 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’에서 만나볼 수 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr