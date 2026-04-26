그룹 아일릿(ILLIT) 원희가 날렵해진 얼굴로 눈길을 끌었다./사진=텐아시아DB, SNS 갈무리

그룹 아일릿(ILLIT) 원희가 날렵해진 얼굴로 눈길을 끌었다./사진=SNS 갈무리

그룹 아일릿(ILLIT) 원희가 날렵해진 얼굴로 눈길을 끌었다.원희는 지난 23일 팬 소통 플랫폼을 통해 컴백을 앞두고 팬들과 소통했다. 이날 공개된 모습에서 그는 데뷔 초 통통한 볼살이 돋보이던 이미지와 달리, 슬림한 얼굴선과 또렷해진 이목구비로 시선을 사로잡았다.원희의 얼굴 라인이 한층 슬림해지며 이전보다 성숙해진 분위기를 자아냈다는 반응이 이어졌다. 변화된 비주얼에 팬들은 "볼살 어디 갔냐", "분위기 완전히 달라졌다" 등의 아쉬운 반응을 보였다. 원희는 "날아갔다, 내가 없앴다"고 재치 있게 답했다.2007년생인 원희는 올해 성인이 됐다. 그간 통통한 볼살과 발랄한 이미지로 사랑받아온 만큼 달라진 비주얼 변화에도 관심이 쏠린다.아일릿은 미니 4집 '마밀라피나타파이(MAMIHLAPINATAPAI)' 활동에 돌입한다. 타이틀곡 '잇츠 미(It's Me)' 캠페인 필름을 공개했으며, 오는 30일 오후 6시 신보와 뮤직비디오를 발표할 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr