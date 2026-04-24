코르티스 미니 2집 미디어 쇼케이스 / 사진=조준원 기자 wizard333@

그룹 코르티스(CORTIS)의 신곡 'REDRED'가 글로벌 시장에서 좋은 성과를 보이고 있다.음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에 따르면, 코르티스(마틴, 제임스, 주훈, 성현, 건호)의 미니 2집 'GREENGREEN'은 24일 기준 사전 저장(Pre-save) 85만 5000건을 기록했다. 지난 20일 타이틀곡 'REDRED'가 공개된 이후 일평균 약 2만 회 증가한 수치다.사전 저장은 이용자가 발매 소식을 받기 위해 설정하는 기능으로, 해당 아티스트에 대한 시장의 관심도를 반영한다. 코르티스는 이를 바탕으로 4월 22일 자 '카운트다운 차트 글로벌'에서 3위에 이름을 올렸다. 팝스타 올리비아 로드리고(Olivia Rodrigo), 노아 카한(Noah Kahan) 등 팝스타들과 더불어 3주 연속 상위권을 유지 중이다.실물 음반 판매량에서도 성장세가 보인다. 유통사 YG플러스와 유니버설 레코드(Universal Records)에 따르면 코르티스 앨범 선주문량은 23일 기준 208만 9437장으로 집계됐다. 이는 미니 1집 'COLOR OUTSIDE THE LINES'의 초동 판매량인 43만 6367장보다 약 5배가량 늘어난 수치다.한편, 코르티스는 오는 5월 4일 오후 6시 미니 2집 'GREENGREEN'을 정식 발매한다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr