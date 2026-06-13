배우 안은진이 늘씬한 몸매와 함께 식단, 간식을 공유했다. / 사진=안은진 SNS

사진=안은진 SNS

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배우 안은진이 마른 몸매가 될 수밖에 없는 식사 루틴을 공유했다,안은진은 12일 자신의 인스타그램 스토리에 "어느 날의 셋로그"라는 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 안은진이 브이로그 형식으로 자신의 하루 일상을 기록한 모습. 그는 아침과 점심을 나눠서 먹지 않고 "오늘의 아점"이라며 오후 2시 54분에 새우와 오이, 스위트콘 등이 들어간 건강식을 인증했다.이후 안은진은 촬영 및 동료들과 시간을 보낸 후 저녁 7시 32분에 차 안에서 견과류와 블루베리가 들어가 있는 스타벅스 간식을 섭취했다. 스타벅스는 최근 5·18 마케팅 논란으로 불매 운동 조짐이 일었다가 3주 만에 신용·체크카드 추정 결제금액이 반등했다.앞서 안은진은 약 10kg을 감량했다고 알려졌다. 지난달에는 밥이 아닌 흰죽과 동치미 국물, 계란, 낫또 등으로 꾸려진 아침 식단을 공유해 주목받은 바 있다.한편 안은진은 KBS2 새 드라마 '너 말고 다른 연애'를 차기작으로 선택했다. 작품은 결혼을 앞둔 연인들의 이야기를 다룬다. 안은진은 해당 작품에서 영화감독 '이미도' 역으로 분할 예정이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr