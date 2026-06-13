김용임이 '살림남'에서 강남 초호화 저택을 공개한다. / 사진제공=KBS

김용임이 '살림남'에서 강남 초호화 저택을 공개한다. / 사진제공=KBS

가수 김용임이 '살림하는 남자들 시즌2'에서 강남 초호화 저택을 공개한다.13일 방송되는 KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남')에서는 가수 박서진 남매와 김용임이 만나 다양한 이야기를 나눈다.이날 박서진의 집에는 '사랑의 밧줄', '오늘이 젊은 날' 등의 히트곡으로 사랑받아온 김용임이 방문한다. 데뷔 초부터 박서진을 아껴온 김용임은 집에 들어서자마자 "이사를 가는 거냐, 온 거냐"라며 어질러진 집 상태에 놀란다.거실에는 몇 년째 방치된 개인용 사우나 기계부터 책, 운동기구 등 각종 물건이 가득 쌓여 있었다. 이에 김용임은 살림 여왕다운 정리 노하우를 전수하며 대대적인 정리에 나선다. 그러나 박서진은 고장 난 물건까지 버리지 못하게 하며 김용임의 정리를 막아 웃음을 안긴다.이어 주방으로 향한 김용임은 냉장고를 확인한 뒤 놀라움을 감추지 못한다. 예상보다 심각한 상태에 김용임은 "살림남 출연하는데 이렇게 살림을 못 하면 어떡하냐. 그러다가 하차당한다"라며 답답해한다. 스튜디오 출연진들 역시 충격을 감추지 못한 가운데, 이날 방송에서는 박서진네 냉장고의 실체가 공개된다.결국 김용임은 박서진 남매를 자신의 집으로 초대한다. 김용임의 강남 초호화 저택의 모습이 공개되자 출연진들은 놀라움을 감추지 못한다. 깔끔하게 정돈된 드레스룸과 냉장고 5대가 놓인 주방 등이 시선을 사로잡는다.하지만 김용임의 남편이 등장하면서 분위기는 달라진다. 남편은 아내의 뜻밖의 살림 습관을 폭로하고, 이를 들은 박서진은 김용임의 남편 편에 서며 공세에 나선다. 과연 '살림의 신' 김용임 집에 어떤 반전이 숨겨져 있을지 관심이 쏠린다.'살림남'은 이날 오후 9시 20분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr