윤보라가 데뷔 시절부터 전성기를 함께한 매니저와 다시 손을 잡고 새로운 도약에 나선다./사진제공=더엔터테인먼트

2010년 데뷔한 가수 겸 배우 윤보라(36)가 데뷔 시절부터 전성기를 함께한 매니저와 다시 손을 잡고 새로운 도약에 나선다.종합 엔터테인먼트사 더엔터테인먼트는 23일 "최근 윤보라와 전속계약을 체결했다"고 밝히며, "긴 시간 쌓아온 두터운 신뢰를 바탕으로 다시 인연을 맺게 되어 기쁘다"고 전했다. 더엔터테인먼트는 씨스타의 신인 시절부터 '서머퀸'으로 우뚝 서기까지의 모든 여정을 함께한 김강효 대표가 설립한 매니지먼트사다.윤보라와 김강효 대표의 인연은 각별하다. 윤보라는 연습생 시절부터 김 대표와 호흡을 맞췄으며, 2010년 씨스타로 데뷔한 이후 수많은 히트곡을 내며 가요계 정상을 지키는 동안 아티스트와 매니저로서 단단한 유대감을 쌓아왔다.지난 2017년 씨스타 해체 후 연기자로 본격 전향한 윤보라는 드라마 '닥터 이방인', '화유기', '신의 퀴즈: 리부트' 등에 출연하며 차근차근 필모그래피를 쌓아왔다. 특히 '낭만닥터 김사부' 시즌 2와 3에서 간호사 주영미 역을 완벽히 소화해 눈길을 끌었으며, '종이달' 등을 통해 안정적인 연기력을 선보이며 배우로서의 입지를 확고히 했다.윤보라는 탁월한 기획력과 현장 감각을 지닌 베테랑 제작자 김강효 대표와의 재회를 통해 한층 안정적이고 체계적인 활동을 이어갈 전망이다. 앞서 씨스타19로도 신곡을 발표하며 여전한 무대 장악력을 입증한 만큼, 새 둥지에서 펼칠 다각도의 행보에 기대가 쏠린다.더엔터테인먼트 측은 "윤보라가 가진 다채로운 매력과 잠재력이 더욱 빛날 수 있도록 배우 활동은 물론 가수, 예능 등 전 분야에 걸쳐 전폭적인 지원을 아끼지 않을 것"이라고 강조했다.윤보라는 더엔터테인먼트와 함께 차기작을 검토하며 본격적인 활동에 박차를 가할 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr