사진='코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌' 유튜브 라이브 캡처

그룹 빅뱅이 데뷔 20주년을 맞아 월드 투어를 진행한다.빅뱅은 20일 오후(한국시간) 미국 캘리포니아주 인디오 엠파이어 폴로 클럽에서 개최된 미국 음악 축제 '코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌'(이하 코첼라) 2주 차 무대에 출연했다.이날 지드래곤은 공연을 마무리하며 "올해 빅뱅이 20주년을 맞이했다. 이제 시작이다"라며 "코첼라에서 처음으로 특별한 소식을 전하고자 한다"고 언급했다. 이어 "오는 8월부터 빅뱅 20주년 월드 투어를 시작할 예정이니 기다려 달라"고 발표했다.태양은 한국어로 소감을 밝혔다. 그는 "멀리서 스트리밍으로 지켜보는 한국 팬들에게 감사하며, 직접 현장을 찾은 한국 관객들에게도 고마움을 전한다"고 인사했다.또한 태양은 "20년이라는 시간 동안 사랑해 주고 기다려 준 팬들에게 감사하다"며 "좋은 음악과 무대로 보답하는 것 외에 방법이 없다고 생각한다. 여러분이 없었다면 지금까지 활동을 이어오지 못했을 것"이라고 덧붙였다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr