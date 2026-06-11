영재 초3 금쪽이의 사연이 공개된다./사진제공=채널A

영재 초3 금쪽이의 사연이 공개된다./사진제공=채널A

오은영이 ADHD 진단을 받은 영재 금쪽이의 문제 행동을 짚어낸다.오는 12일 오후 9시 방송되는 채널A ‘요즘 육아 – 금쪽같은 내 새끼’에서는 ‘영재 초3 아들이 이상해요’의 사연이 공개된다.이날 스튜디오에는 과학책을 줄줄 외는 영재 초3 아들을 키우고 있는 싱글맘이 출연한다. 학업 성적 100점은 물론 수영과 학급 회장까지 섭렵한 금쪽이. 그러나 ADHD를 진단받고 화 조절이 어려워 교실을 무단이탈 하고, 고층 건물에서 뛰어내리려고 한 적도 있다고 밝힌다.관찰된 영상에서는 수학학원에서 수업받는 금쪽이의 모습이 담긴다. 문제를 풀던 금쪽이는 금세 집중력이 흩어지며 딴짓을 시작한다. 이어진 선생님의 제지에도 금쪽이는 수업과 관련 없는 대화를 이어가고, 수업 도중 갑자기 자리에서 일어나 춤을 추기 시작한다. 결국 금쪽이의 행동에 참다못한 친구가 일침을 날리고, 학원 원장님은 현재 금쪽이의 상태로는 수업에 온전히 참여하기 어려워 보인다고 말한다. 이어진 친구들과의 대화에서도 맥락과 관련 없는 말을 반복한다. 이를 지켜본 오은영 박사는 금쪽이에게 ‘이것’이 의심된다며 근본적인 원인을 짚어낸다.엄마와 함께 식사하는 장면도 공개된다. 금쪽이는 휴대폰에 시선을 고정한 엄마 곁에서 밥을 한 숟갈 뜰 때마다 말을 건네며 대화를 시도한다. 그러나 여러 차례 엄마를 불러도 돌아오는 대답은 없고, 엄마의 휴대폰에서 들려오는 드라마 소리만 집안을 채운다. 식사를 마친 금쪽이가 2층으로 올라가자, 엄마는 그제야 식사를 시작한다. 함께 있지만 홀로 식사하는 듯한 이유가 무엇일지 이목이 쏠린다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr