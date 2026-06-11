드라마 팬들의 사랑을 받았던 OST 명곡이 새로운 목소리로 재탄생한다./사진제공=빅오션이엔엠

드라마 팬들의 사랑을 받았던 OST 명곡이 새로운 목소리로 재탄생한다.빅오션이엔엠은 11일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 '어게인 프로젝트 PT.1' 황가람의 '사랑하고 있습니다'를 발매한다.'어게인 프로젝트'는 시간이 지나도 꾸준히 사랑받는 OST를 새로운 감성으로 재해석하는 리메이크 프로젝트다. 익숙한 멜로디에 새로운 해석을 더 해 리스너들에게 또 다른 감동을 전하는 것을 목표로 한다.프로젝트의 첫 곡은 KBS2 드라마 '굿 닥터' OST로 사랑받았던 2BIC의 '사랑하고 있습니다'다. 잔잔한 피아노 선율 위에 애절한 감정을 담아낸 정통 발라드로, 발매 당시 많은 사랑을 받았다. 리메이크 버전은 원곡의 정서를 유지하면서도 황가람 특유의 짙은 보컬과 섬세한 감성을 더해 새로운 매력을 담아냈다.황가람은 그동안 드라마 '노무사 노무진', '미녀와 순정남'을 비롯해 '카페 앵커리지', '바이트 미' 등 다양한 OST에 참여하며 깊이 있는 감정 표현을 선보여 왔다. 이번 곡에서도 자신만의 색깔로 원곡을 재해석할 예정이다.여기에 '히트 메이커' 조영수 작곡가가 참여해 힘을 보탰다. SG워너비 'Timeless', 오렌지캬라멜 '마법소녀' 등 수많은 히트곡을 탄생시킨 조영수 작곡가와 황가람의 만남이 어떤 시너지를 낼지 관심이 쏠린다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr