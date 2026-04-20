'미스트롯4' 眞 이소나→ 막내 윤윤서, 화려한 무대…'세라피트' 첨단 기술도 도입

‘미스트롯4’ TOP7 전국투어 콘서트가 본격적인 막을 올린다.‘미스트롯4’ TOP7 전국투어 콘서트가 오는 25일과 26일 서울 공연을 시작으로 전국 투어의 포문을 연다.서울 공연을 앞둔 TOP7 멤버들(이소나, 허찬미, 홍성윤, 길려원, 윤태화, 윤윤서, 염유리)은 “오리지널은 역시 다르다”는 각오로 완성도 높은 무대를 위해 연습에 매진하고 있는 것으로 전해졌다.특히 이번 전국투어는 출연진들의 개성을 극대화한 구성으로 기대를 모은다. 방송에서 선보였던 무대를 한층 업그레이드한 편곡 무대와 새롭게 재해석된 명곡 무대를 통해 현장에서만 느낄 수 있는 생생한 감동을 선사할 예정이다.공연은 TOP7 멤버 전원의 ‘홀려라’ 무대로 화려하게 시작될 예정이다. “세상을 홀리고 천하를 평정하라”는 슬로건에 걸맞은 강렬한 퍼포먼스로 공연의 포문을 열 것으로 기대된다.이어 4대 진(眞) 이소나의 '울고 넘는 박달재', 선(善) 허찬미의 ‘당신은 얄미운 나비’, 미(美) 홍성윤의 ‘만개화’ 등 진·선·미의 솔로 무대가 펼쳐질 예정이다. 여기에 길려원, 윤태화, 윤윤서, 염유리의 다채로운 개인 무대가 이어지며 각자의 색깔을 담은 무대로 관객들의 몰입도를 높일 것으로 보인다.공연 후반부에는 ‘신사랑고개’, ‘장윤정 트위스트’, ‘노랫가락 차차차’등 단체 메들리가 펼쳐지며 관객과 함께 호흡하는 축제의 장으로 완성될 전망이다.무대 연출 역시 한층 업그레이드된 스케일을 자랑한다. 제작사 ㈜쇼당이엔티는 아이돌 공연에서 주로 사용되는 ‘세라피트’ 등 첨단 무대 기술을 적극 도입해, 트로트 공연에서는 보기 드문 화려하고 입체적인 연출을 선보일 계획이다.특히 무대 중앙에는 ‘미스트롯’을 상징하는 대형 왕관 구조물이 설치된다. 이를 중심으로 레이저와 조명, 특수효과가 어우러져 압도적인 스펙터클을 구현할 것으로 보인다.또한 다양한 아티스트 공연에서 활용된 무선 제어 응원봉 기술을 개발한 팬라이트가 응원봉과 객석 연출을 지원한다. 공연장을 가득 채운 빛의 물결이 관객과 아티스트를 하나로 잇는 특별한 순간을 만들어낼 것으로 기대된다.한편, ‘미스트롯4’ TOP7 전국투어 콘서트는 서울을 시작으로 인천, 부산, 대구, 고양, 광주, 울산, 전주, 수원, 대전, 남양주, 제주도, 창원, 의정부, 성남 등 전국 주요 도시에서 개최되며, NOL 티켓을 통해 예매할 수 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr