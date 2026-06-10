이미지 크게보기 사진 = 김영옥 유튜브 채널

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배우 김영옥(88)이 남편 사별 후 심경을 전했다.10일 김영옥의 채널에는 '사별 후 할머니의 솔직한 심경고백 (+90세 할머니 첫 시구)'라는 제목의 영상이 게재됐다.영상에서 김영옥은 제작진이 식사를 했는지 질문하자 "집에 있으니 두 끼 먹는 것도 싫다. 남편이 있을 땐 내가 끼니를 챙겨주니까 어쩔 수 없이 같이 먹게 되는데 아무도 없으니 먹기 싫다"며 혼자가 된 후 식욕이 없다고 말했다.지난달 17일 김영옥의 남편 KBS 아나운서 출신 김영길은 향년 89세로 별세했다. 김영옥은 "내 욕심으로다 환영이 보이는 거 같고, 그럴 때가 있다. 의자에 앉아 밖을 내다보고 있던 게 눈에 걸린다"며 쓸쓸한 감정을 드러냈다.또한 그는 "미안하고 다 내가 잘못한 것 같다"고 하며 "갑자기 아무것도 할 일이 없는 것 같고 마음이 괜히 뻥하다. 책도 보기 싫더라. 그런대로 사는 거지 뭐"고 심경을 밝혔다.한편 김영옥은 자신의 유튜브 채널에서 김영옥이 남편과 백범 김구 선생 사이의 뜻밖의 일화를 공개해 관심을 모았다.김영옥은 "우연히 만나게 된 김구 선생이 남편을 쓰다듬어주셨다고 하더라. 6·25 전쟁 전 여름에는 서울에 놀러 갈 곳이 한강밖에 없었다"며 "어릴 때 강가에서 놀고 있는데 사람들이 김구 선생님을 보고 놀랐다. '와 저기 김구다'라는 반응을 보이며 신기해했다. 하지만 처음에 남편은 김구 선생님을 한눈에 알아보지 못했다. 선생님께서 남편에게 와서 '그놈 잘생겼네' 하시며 머리를 쓰다듬어줬다고 하더라"고 얘기했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr