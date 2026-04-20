곽동연 / 사진 제공=더블랙레이블

배우 곽동연이 더블랙레이블과 전속계약을 맺었다.곽동연 소속사 더블랙레이블은 20일 공식 입장을 통해 "배우 곽동연과 전속계약을 체결하게 되었음을 알려드린다"고 밝혔다.더블랙레이블은 "곽동연은 다수의 작품에서 자신의 색을 입힌 캐릭터를 탄생시켜 온, 폭넓은 연기 스펙트럼의 소유자이자 무한한 잠재력을 지닌 배우"라며 "곽동연이 보여줄 새로운 모습과 도전에 항상 동행하는 든든한 파트너로서 함께하겠다"고 말했다.곽동연은 2012년 KBS2 드라마 '넝쿨째 굴러온 당신'으로 데뷔했다. 이후 '구르미 그린 달빛', '내 아이디는 강남미인', '복수가 돌아왔다', '빈센조', '눈물의 여왕' 등에 출연했다. 특히 '구르미 그린 달빛'과 최근 tvN 예능 '보검 매직컬'에서는 연예계 절친으로 알려진 박보검과 함께했다.이로써 곽동연은 박보검과 한솥밥을 먹게 됐다. 더블랙레이블에는 박보검을 비롯해 임시완, 이종원, 태양, 리정, 전소미, 로제, 미야오, 올데이프로젝트 등이 속해 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr