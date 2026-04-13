박효신/ 사진 제공=허비그하로

박효신/ 사진 제공=허비그하로

박효신/ 사진 제공=허비그하로

가수 박효신이 약 7년 만에 개최한 단독 콘서트를 마무리했다.박효신은 지난 4~5일, 11일 총 3일간 인천문학경기장 주경기장에서 열린 단독 콘서트 '박효신 LIVE A & E 2026'(박효신 라이브 에이 앤 이 2026)를 마쳤다.'박효신 LIVE A & E 2026'은 회차당 약 3만석씩 총 9만석 규모의 대형 스타디움 공연임에도 모든 좌석이 예매 시작 약 1시간 만에 빠르게 완판됐다.마지막 날 공연에는 스페셜 게스트 샘킴이 오프닝 무대를 장식했다. 샘킴은 'Playing Pretend', 'It's You', 'Make up' 등 리드미컬한 무대를 선보였다.박효신은 댄서들과 함께 무도회장에 온 듯한 분위기를 자아내며 콘서트의 포문을 열었다. 이어 'HAPPY TOGETHER', 'Shine Your Light' 무대를 한 그는 "오늘 저의 연인이 돼 주실래요?"라며 '연인'을 열창했고, 이후 'Home'으로 공연의 몰입감을 끌어올렸다.박효신은 콘서트 개최를 하루 앞두고 발매한 새 EP 'A & E'(에이 앤 이)에 수록된 더블 타이틀곡 'AE'와 수록곡 'Prayer' 무대로 오랜 시간 신곡을 기다려온 팬들의 호응을 이끌어냈다. 이어 박효신은 '눈의 꽃', 'Winter Ahead', '숨', 'HERO' 무대로 공연장을 짙은 감성으로 가득 채웠다. 특히 'Miracle' 무대에서는 댄서 립제이와 함께 댄스 퍼포먼스를 펼쳐 열기를 더했고, 미발매곡 'ALICE', 'The Castle Of Zoltar', 미발매곡 'V', 'Gift', 'Any Love' 등 다채로운 무대를 했다.준비된 공연을 모두 마친 뒤 관객들의 앙코르 요청이 쏟아지자 박효신은 이에 화답하듯 게스트인 가수 샘킴과 함께 무대로 다시 등장해 'I'm your friend' 무대를 펼쳤고, '야생화', 'Stellar Night', 'CURTAIN CALL' 무대로 관객들과 함께 호흡했다. 또한, 마지막 공연에서는 '추억은 사랑을 닮아'를 깜짝으로 선보였다.박효신은 "데뷔한 지 26년이 됐다. 데뷔하기 전부터 스타디움에서 노래하는게 꿈이었다. 저의 꿈들은 모두 여러분들이 만들어 주셨다. 정말 감사하다"며 "앨범을 들고 여러분들을 만나고 싶었다. 그래서 욕심내서 달려왔다. 이렇게 나란히 같은 하늘을 바라보면서 여러분들과 제 두 눈 속에 우리가 찾던 사랑이 여기 있다는 것을 전달해 드리고 싶었다. 꼭 기억해달라"라고 7년 만의 콘서트를 마친 소감을 밝혔다.한편, 박효신은 마지막 콘서트가 끝난 다음 날인 지난 12일 오후 8시 15분 공식 SNS를 통해 새 EP 'A & E'의 더블 타이틀곡 중 하나인 'Any Love' 뮤직비디오를 최초 공개했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr