사진 = 야노시호 인스타그램

사진 = 야노시호 인스타그램

사진 = 야노시호 인스타그램

사진 = 야노시호 인스타그램

야노시호, 추사랑 모녀가 아이브 장원영과 만났다.최근 야노시호는 자신의 인스타그램에 팝업 소식을 전하며 딸 추사랑, 그룹 아이브 멤버 장원영과 함께 한 사진을 공개했다.공개 된 사진 속 야노시호는 연한 블루 컬러 셔츠와 화이트 쇼츠 차림으로 환한 미소를 지은 채 장원영, 딸 추사랑과 나란히 서 있다. 네이비 원피스를 입은 장원영은 양손으로 하트 포즈를 만들며 카메라를 바라보고 있고 핑크 원피스를 입은 추사랑은 자연스러운 표정으로 함께 포즈를 취했다. 뒤편에는 다양한 깃발이 배치돼 있어 팝업 공간 특유의 분위기를 더했다.야노 시호는 또 다른 사진에서 스트라이프 패턴 쿠션이 놓인 벤치에 추사랑과 함께 앉아 다정한 분위기를 연출했다. 원형 창문 너머로 푸른 바다 이미지가 보이는 공간 안에서 야노 시호는 눈을 감고 환하게 웃고 있으며 추사랑은 차분한 미소를 지으며 카메라를 응시하고 있다. 두 사람 옆에 놓인 스트라이프 패턴 가방과 핑크 컬러 슈즈가 밝고 경쾌한 분위기를 완성했다.이어진 사진에서 야노 시호는 추사랑과 어깨를 맞댄 채 브이 포즈를 취하며 유쾌한 매력을 드러냈다. 야노 시호는 커다란 스트라이프 토트백을 든 채 활짝 웃고 있고 추사랑은 머리 위로 하트 모양 포즈를 만들며 사랑스러운 분위기를 더했다. 따뜻한 조명 아래 두 사람의 밝은 표정이 자연스럽게 어우러졌다.마지막 사진에서 추사랑은 핑크 컬러 원피스와 스트라이프 패턴 가방을 매치한 채 단독 포즈를 선보였다. 벽면 가득 다양한 색상의 의류와 모자가 정돈된 공간 앞에 서서 카메라를 바라보는 모습이 담겼으며 전체적으로 산뜻한 색감이 어우러져 팝업 현장의 생동감 있는 분위기를 전했다.한편 야노시호와 추사랑은 지난 29일 서울 송파구 롯데월드몰에서 열린 패션 브랜드 팝업 행사에 참석했다. 행사에는 아이브 장원영, 야노 시호, 추사랑, 형준, 정모, 올데이프로젝트 타잔, 황민현이 참석했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr