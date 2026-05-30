이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '내사랑 류이서'

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가수 전진과 류이서 부부가 제주도 여행 중 오랜만에 시어머니와 재회했다.29일 '내사랑 류이서' 채널에는 '2년 만에 처음 간 류이서 제주도 시댁 최초 공개 (전진 눈물의 상봉)'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 제주도로 향하던 류이서는 승무원으로 근무하던 시절을 떠올렸다. 그는 "커피도 너무 사 먹어 보고 싶었다"며 "탑승 전에 할 일이 가장 많아서 커피를 사 마실 정신도 없었다"고 회상했다.이어 전진은 "작년에 이런저런 일정이 생겨 못 왔는데 드디어 2년 만에 제주도에 가게 됐다"며 설레는 마음을 드러냈다. 제주도에는 전진의 어머니가 거주 중인 만큼, 류이서 역시 오랜만에 시댁을 찾게 된 상황이었다.하지만 시어머니를 만나기 전부터 작은 해프닝이 생겼다. 약속 장소를 찾지 못하던 전진과 류이서에게 어머니는 전화를 걸어 새로 이사한 주소를 내비게이션에 입력해야 한다고 설명했다.뒤늦게 상황을 파악한 전진은 "그걸 알려주셨어야죠"라고 웃었고, 어머니도 "이사한 걸 설명 안 했구나"라며 머쓱해했다.이후 세 사람은 집으로 자리를 옮겨 오랜만의 만남을 즐겼다. 식사와 대화를 나누며 밀린 근황을 전하는 모습도 공개됐다.한편 전진과 류이서는 지난 2020년 결혼해 결혼 6년 차 부부로 유튜브 채널을 통해 시험관 시술을 통해 임신 준비 중임을 알려 많은 응원을 받았다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr