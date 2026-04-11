사진 = 안현모 인스타그램

방송인 안현모가 단아한 미모를 자랑해 눈길을 끈다.최근 안현모는 자신의 인스타그램에 "2026년 100일이 지났다"라며 "붉은 말의 해를 쭉 구보로 달려온 느낌.."이라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 안현모는 말 조형물이 나란히 배치된 공간에서 한쪽 손을 조형물에 가볍게 올린 채 카메라를 바라보고 있다. 블랙 톤의 단정한 상의를 착용한 모습이 전체적인 분위기와 어우러지며, 중앙 단추 디테일이 깔끔한 인상을 더한다. 머리는 뒤로 단정하게 묶여 있으며 자연스럽게 드러난 이목구비와 은은한 미소가 차분한 분위기를 완성한다.조형물 뒤로 이어진 공간에는 따뜻한 조명이 은은하게 비추고 있으며 길게 이어진 통로와 조명들이 깊이감을 만든다. 실내 곳곳에 배치된 장식 요소와 조명이 어우러지며 전체적으로 안정적이고 고급스러운 분위기가 느껴진다.이를 본 팬들은 "언니 예뻐요", "너무 아름다우셔", "옷이 이쁘네요", "늘 본받네요", "이 포즈는 귀엽습니다", "내 롤모델", "품격 있는 미모", "지성과 미모의 완벽 조합", "분위기 진짜 좋다", "지적인 미소 너무 예쁘세요", "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "정말 우아해요", "늘 고상한 현모님" 등의 댓글을 달았다.한편 안현모는 다양한 방송 및 MC 활동을 통해 대중과 소통하고 있다. 1983년생인 안현모는 한국외국어대학교 통번역대학원 국제회의통역 석사 출신으로 SBS에서 기자로 활동했었다. 또 안현모는 2017년 브랜뉴뮤직 대표 라이머와 결혼한 후 2023년 11월 파경을 맞았다. 이혼 이후에도 본업과 본업 외 활동을 활발하게 이어가고 있는 중이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr