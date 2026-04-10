사진=류이서 유튜브

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전진과 류이서가 2세 계획을 향한 진지한 준비 과정을 공개했다.9일 유튜브 채널 '내사랑 류이서'에는 '전진♥류이서 2세 계획.. 현재 어디까지 진행됐을까? (본격 임신 준비 중)'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 전진-류이서 부부는 산부인과를 찾아 검진을 받았다. 난임 전문의는 류이서의 상태에 대해 "나이 또래에서 보기 드물 정도로 난소 기능이 좋다"며 긍정적인 소견을 밝혔다. 이어 "기본 건강 지표도 모두 정상 범위다. 다만 염증 수치가 조금 올라 있는 점은 아쉬운 부분"이라고 설명했다.시험관 시술과 관련한 구체적인 계획도 공개됐다. 류이서는 "이번 시도에서 좋은 배아가 나오면 5월 중순 채취가 가능하다"며 기대감을 내비쳤고, 전문의는 "그 경우 약 5주 뒤 아기집을 확인할 수 있고, 출산은 내년 초 정도로 예상된다"고 말했다.하지만, 과정이 순탄하지만은 않았다. 장기 요법으로 진행한 착상 전 유전자 검사(PGT-A)에서 통과하지 못해 이식이 어려웠던 상황이 전해졌다. 이에 따라 두 사람은 단기 요법으로 다시 난자 채취를 준비 중이다.전진은 "부부 인상을 보면 아들인지 딸인지 느낌이 오냐"고 조심스럽게 물었고, 전문의가 "딸일 것 같은 느낌이 있다"고 답하자 환하게 웃었다. 전진은 "선생님 촉을 믿는다. 잠깐 상상만 했는데도 너무 행복하다"고 털어놨다.류이서는 임신을 위한 노력도 드러냈다. 그는 "20년째 스케줄대로 살았는데, 규칙적으로 생활하려고 한다. 일찍 자고 일찍 일어나려고 노력 중"이라고 말했다. 실제로 의료진도 엽산 섭취, 적정 체중 유지, 규칙적인 생활 등 기본적인 건강 관리의 중요성을 강조했다.남편으로서의 역할도 강조했다. 전문의의 "남편의 정서적인 서포트가 굉장히 중요하다"는 말에, 전진은 "금연 270일째"라며 적극적으로 공감하며 함께 노력하겠다는 의지를 보였다.한편, 신화 전진과 승무원 출신 류이서는 2020년 9월에 결혼했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr