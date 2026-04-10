이미지 크게보기 사진 = JTBC ‘이혼숙려캠프’

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'이혼숙려캠프' 서장훈이 '친자확인부부' 남편의 동거 사실에 놀라움을 감추지 못했다.9일 방송된 JTBC ‘이혼숙려캠프’(이하 이숙캠)에서는 목사 남편의 과거 여성 문제와 친자확인 검사 결과가 공개됐다. 이날 아내는 남편의 반복되는 여자 문제를 폭로하며 갈등의 원인을 짚었다.아내는 남편의 과거 행적에 대해 "나와 헤어졌을 당시 두 달이 안 된 채 다른 여자와 동거했다"며 "지나가는 다른 여자들을 쳐다보거나 같이 수업을 들었던 여자들의 영상을 저장하는 등 잦은 여자 문제가 있었다"고 고백했다. 이어 "헤어진 지 열흘도 안 돼 다른 여성을 만났고, 두 달도 안 돼 동거까지 한 것으로 알고 있다"고 덧붙였다.남편은 “아내와 정반대인 순종적인 스타일에게 끌려 동거하게 됐다”며 “영상은 다른 학생이 보내준 것이 클라우드에 남아 있었을 뿐”이라고 해명했다. 이를 지켜보던 서장훈은 “나이를 헛먹었다”며 “우리 목사님은 만나면 동거네요? 연애마다 동거로 이어지는 스타일. 이 정도면 '동거 마니아'다”이라고 일침을 가했다.논란이 됐던 조카와의 친자확인 검사 결과도 공개됐다. 아내는 "동서와 남편이 내연 관계같다. 조카 또한 혼외자 일 수 있다"고 주장하며 검사를 강행했으나, 결과는 '친자 불일치'로 나타났다. 하지만 아내는 집에서 발견된 '88사이즈 바지' 등을 근거로 제시하며 남편과 동서의 관계에 대한 의구심을 거두지 않았다.결국 아내는 남편에게 '가라'며 대화를 중단했고, 제작진에게 "더 있을 의미가 없는 것 같다. 중도 퇴소하겠다"고 선언하며 캐리어에 짐을 챙겨 캠프를 떠나는 모습이 공개 돼 이들 부부의 남은 사연에 대한 궁금증을 불러일으켰다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr